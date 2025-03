Řidiče omezí oprava další části Pražského okruhu, hotovo má být v červenci

První část výměny firma Skanska uskutečnila loni, nyní se práce týkají především směru na Brno a potrvají do července. Namísto asfaltu bude nový povrch cementobetonový, což podle mluvčího zajistí vyšší životnost. Stejně jako v loňském roce i letos bude práce provázet po celou dobu jen částečné omezení provozu. Doprava je vedena ve dvou pruzích v každém směru a rychlostí sníženou na maximálně 80 km/h.

Úsek mezi mimoúrovňovou křižovatkou Slivenec a severním portálem Lochkovského tunelu je podle Rýdla mimořádné vytížený, protože je součástí transevropské tranzitní trasy pro nákladní dopravu. „Denní intenzita dopravy je tady průměrně 50 tisíc vozidel, z toho 40 procent je těžká kamionová doprava,“ řekl.

Současný povrch je podle mluvčího starý 16 let a jeho oprava už byla kvůli špatnému stavu nezbytně nutná. Dodal, že nově použitý beton je určen pro vysoké zatížení a využívá ho například ruzyňské letiště pro vzletovou dráhu. Jeho životnost je až 30 let, doplnil.

Kromě výměny povrchu se rekonstrukce týká také svodidel, odvodu vody a dalších částí dálnice. „Mimo jiné jsme výrazně prodloužili nájezdovou větev od Barrandova, což je obrovský příspěvek pro budoucí plynulost v tomto úseku,“ dodal Rýdl. Náklady na loňskou i letošní část rekonstrukce jsou celkem 238,4 milionu korun bez DPH, dokončení ŘSD plánuje na začátek července.

„Začali jsme dnes v 06:00 s maximálním množstvím techniky, které se na ten úsek vejde. Momentálně odstraňujeme starý asfaltový povrch třemi frézami naráz,“ uvedl mluvčí firmy Skanska Ondřej Šuch. Dodal, že firma si vedle stavby postavila vlastní betonárnu, takže materiál na nový povrch bude nutné přepravit jen několik set metrů. Z důvodu blízkosti rezidenční zástavby nemůžou dělníci pracovat v noci, výjimkou budou práce při betonování, které je nutné dělat v kuse.

Pracuje se i na D7

ŘSD také podle Rýdla zahájila na prvním kilometru D7 práce na výstavbě nové lávky přes dálnici, která slouží k umístění navigačních přístrojů ruzyňského letiště. Stavba je nutná kvůli tomu, že ŘSD do čtyř let plánuje rozšíření začátku dálnice, která by se v nové šířce pod stávající lávku nevešla.

Nová lávka za 63 milionů korun vznikne nedaleko stávající, samotná stavba nebude mít na provoz na dálnici vliv. Po dokončení přijde na řadu demolice nynější lávky. „To je jediný moment, kvůli kterému bude třeba D7 uzavřít pro veškerý provoz,“ uvedl Rýdl. Uzavírka podle něj bude trvat v řádu hodin a bude o víkendu.

Mluvčí dále řekl, že v těchto dnech začíná naplno stavební sezona, která bude na silnicích ve správě státu znamenat kromě výstavby nových dálnice také zhruba stovku rekonstrukcí. „Pro letošní rok máme na tyto práce, které nazýváme údržba silniční a dálniční sítě, připraveno 21 miliard korun bez daně,“ řekl. Dodal, že mapa prací je dostupná na webu ŘSD.