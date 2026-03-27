U Hradu se mění problematická zastávka i místo, kde se tramvaje a auta těsně míjely

Dopravní podnik rekonstrukci trati Chotkovy sady – Brusnice zahájil minulou sobotu. Práce na ní potrvají až do 17. července, tedy téměř polovinu turistické sezony.
„Trať zrekonstruujeme, současně vyměníme části kolejové konstrukce v křižovatce ulic U Brusnice a Jelení a také na opačném konci úseku v křižovatce ulic Badeniho a Chotkova,“ uvádí dopravní podnik.
Trať je na hranici životnosti, poslední rekonstrukce se tu uskutečnila v roce 1995. Koleje byly provozem značně vyžilé a tramvaje musely výrazně zpomalovat.
Tramvají se lidé k Pražskému hradu delší čas nedostanou. Budou muset pěšky
Výměny se dočká tramvajové křížení pod Bílkovou vilou, kde bude trať upravena tak, aby nebyla natěsno s pruhem pro auta.
Výrazné úpravy ale přijdou o něco výše směrem k Hradu. Nejvýznamnější bude rozšíření délky tramvajové zastávky Pražský hrad směrem z centra.
„Kapacitně stačila jen na jednu dlouhou tramvaj. Druhá musela počkat na chvíli, až první vypustí cestující a probojuje se přes semafor. V turistických špičkách byl také problém v tom, aby se lidé při výstupu do prostoru zastávky vůbec vešli,“ uvedl Ropid.
Práce omezí také provoz automobilové dopravy v ulicích Mariánské hradby, U Brusnice, části Jelení a Chotkovy, které budou v jednotlivých etapách uzavřeny.
Opatření se dotýká dvou denních tramvajových linek, které obsluhují zastávku Pražský hrad, jezdí jinudy. To musí i historické linky 41 a 42, v návaznosti mění směr linka číslo 12, která z Malostranské míří na Strossmayerovo náměstí nikoliv přes Letnou, ale po nábřeží.
Snad se to na návštěvnosti neprojeví, věří Hrad
Výluka zkomplikuje přístup na Hrad, jeho správa však věří, že na návštěvnosti se to výrazně neprojeví.
Beze změny zůstávají také všechny provozní hodiny. Návštěvníci by měli využívat tramvajové zastávky Pohořelec, Prašný most nebo Brusnice.
„Odtud je možné poměrně komfortně dojít do areálu pěšky,“ sdělila nedávno Natalie Máchová, specialistka PR a online komunikace Správy Pražského hradu s tím, že v době otevření zahrad můžou lidé přicházet také přes Chotkovy sady a branku v Královské zahradě.