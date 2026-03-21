Jako dopravní bludiště. Rozkopaná Vinohradská třída komplikuje život Pražanů

Juliana Hámová
  13:02aktualizováno  13:02
Hustý provoz, nervózní řidiči a chodci, kteří se opatrně proplétají mezi auty a dělníky. Tak v současnosti vypadá každodenní realita v jedné z nejvytíženějších částí Prahy. Oblast od dolní části Vinohradské ulice až k Národnímu muzeu připomíná spíše dopravní bludiště. Okolo osmé hodiny ráno se před přechodem přes širokou Legerovu ulici dokonce tvoří fronty.

„Někdy vidím zelenou a ani nestihnu přejít, než je zase červená,“ hodnotí plynulost provozu jedna z čekajících. Situaci navíc komplikuje uzavřený podchod silnice pod magistrálou, který dříve umožňoval bezpečné a plynulé překonání frekventované silnice.

Dopravní komplikace v centru. Staví se koleje mezi Vinohradskou a Václavákem
Rekonstrukce Václavského náměstí (březen 2026)
Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce, která proměňuje podobu celé Vinohradské ulice i Václavského náměstí. Zúžené jízdní pruhy, omezený provoz tramvají, prach a hluk stavebních prací – to vše je nyní součástí každodenního života místních obyvatel. Podle nich je situace náročná.

„Upřímně, ten stav je momentálně hrozný. Chápu, že se to musí udělat, ale kdybych byla starší nebo měla nějakou fyzickou indispozici, tak bych tu určitě chodit nechtěla,“ přiznává jedna z místních obyvatelek.

Práce na Václavském náměstí utichly. Vše jde podle harmonogramu, tvrdí dopravní podnik

Chodci vnímají přechod přes Legerovu jako nebezpečný. Špatně se tam orientují, protože byl kvůli pracím provizorně posunut, což vytváří zmatek. Chodci si často nejsou jistí, kde přesně mají přecházet, a v některých případech tak vstupují nebezpečně do vozovky. Uzavřít celou oblast ale podle dopravního podniku (DPP) nelze

„Docela na rovinu říkáme, že pro zhotovitele by bylo nejlepší místo stavby zcela uzavřít pro auta i pěší, protože by to výstavbu urychlilo a zlevnilo. To si ale bohužel v této části města dovolit nemůžeme,“ vysvětluje mluvčí DPP Daniel Šabík.

Lidé se místu spíš vyhýbají

Dopady ale nepociťují jen chodci. Zasaženi jsou i místní podnikatelé. Omezení tramvajové dopravy a snížený pohyb lidí znamenají pro některé z nich existenční problém.

Tramvaj na Václavské náměstí

● V Praze výhledově přibudou tři nové tramvajové linky. První propojí oblast Újezdu, Národní třídy a Lazarské s Vinohradskou, další spojí Vršovice s centrem (Náměstí Republiky, výhledově až Strahov) a třetí zajistí přímé spojení mezi I. P. Pavlova a Václavským náměstím.

● Klíčové je právě nové přímé napojeníVinohrad na horní část Václavského náměstí.

● Předpoklad zprovoznění tramvajového propojeníVinohradské do ulice Škrétova je v únoru příštího roku.

● Celkové propojeníVinohrad a Václavského náměstí by mělo být hotové v průběhu roku 2027.

● Město si od nových tratí slibuje plynulejší dopravu a odlehčení těm stávajícím

„Od té doby, co tu skoro nejezdí tramvaje, chodí lidé na dolní Vinohradskou mnohem méně. Second hand tak budeme zavírat,“ říká prodavačka jednoho z obchodů. V současnosti totiž ulicí projíždí pouze tramvaj číslo 13, jejíž trasa byla zkrácena a začíná až u Muzea. Tramvaj navíc jezdí kyvadlově a v delších časových intervalech.

„Je pochopitelné, že stavební práce přinášejí obyvatelům řadu negativních dopadů, které významně narušují kvalitu jejich života. Tyto komplikace jsou však dočasné,“ vysvětluje Andrea Zoulová, mluvčí Prahy 2.

Ani druhá strana přechodu nepůsobí přívětivěji. Směrem ke vstupu do metra čeká na chodce řada překážek – popojíždějící stavební technika, díry anebo nepřehledné a často se měnící obchozí trasy.

„Pokud mají být v oblasti zachovány všechny pěší vazby a současně má probíhat stavba, je poměrně logické, že prostor pro pohyb chodců bude během stavby menší, než kdyby zde žádná neprobíhala,“ dodává Šabík.

Praha 2 komplikace také registruje, ale zároveň zdůrazňuje budoucí přínosy celé rekonstrukce. „Pevně věříme, že budoucí přímé tramvajové spojení Vinohrad a Václavského náměstí tato negativa již brzy převáží,“ říká Zoulová.

Projekt má být přelomový

Současná dopravní omezení přitom souvisejí s jedním z klíčových dopravních projektů v centru Prahy. Město totiž zahájilo výstavbu nové tramvajové trati, která propojí Václavské náměstí s Vinohradskou ulicí. Jde o návrat tramvají na horní část Václavského náměstí, odkud zmizely v 80. letech po dokončení metra.

OBRAZEM: Rozkopaný Václavák. Dělníci vracejí koleje, zakládá se napojení k muzeu

Nový, zhruba čtyřsetmetrový úsek povede od Vinohradské u budovy Národního muzea přes magistrálu až na Václavské náměstí. Klíčovým momentem je právě překonání Legerovy ulice, které si vyžádalo rozsáhlé stavební zásahy – včetně bourání mostních konstrukcí a podchodu. Právě uzavření podchodu je jedním z důvodů, proč se dnes občané potýkají s nepřehlednou situací.

Startuje stavba tramvajové trati na Václaváku, denně sveze 30 tisíc lidí

Stavba má trvat přibližně do poloviny roku 2027 a po celou dobu bude výrazně omezovat tramvajový provoz v úseku mezi I. P. Pavlova a Muzeem. Nyní je doprava vedena po objízdných trasách a některé linky byly zkráceny nebo přesměrovány, což se promítá i do sníženého pohybu lidí v oblasti.

Cílem projektu je především zlepšit dopravní obslužnost centra metropole a nabídnout nové přímé spojení mezi důležitými uzly městské hromadné dopravy.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Ostravské stopy: Máme být na co hrdí, chraňme to, říká architekta Zemánková

Architektka Helena Zemánková je autorkou první koncepce proměny Dolní oblasti...

Architektka Helena Zemánková je mezinárodně uznávaná odbornice na konverze neboli nové využití industriálních staveb. Hlubokou stopu zanechala i v Ostravě. Vytvořila mimo jiné první konkrétní...

21. března 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Demonstrace na Letné: Dorazily statisíce lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

HEROAD přináší novou éru hraní: Profesionální vybavení za nepřekonatelnou cenu

21. března 2026  15:54

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Muže dnes čeká stíhací závod

Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu.

Michal Krčmář půjde do stíhacího závodu v Oslu z elitní desítky a bude největší českou nadějí na bodový zisk. Dobrou výchozí pozici má i Mikuláš Karlík. Naopak Vítězslav Hornig bude dohánět ztrátu.

21. března 2026  14:36

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

21. března 2026  14:35

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen

Tereza Voborníková běží sprint v Oslu.

Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své kariérní maximum v celkovém hodnocení. Do stíhačky nastoupily ještě další dvě Češky.

21. března 2026  14:33

První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový

Eskalátor na Letnou vedl od roku 1926.

Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo to spíš takové kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými. Vyrostlo na trase zrušené pozemní lanovky,...

21. března 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Nejlépe dojel z Čechů...

20. března 2026  18:01,  aktualizováno  21. 3. 13:23

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Voborníková v posledním sprintu sezony opět v TOP 10

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartovalo sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost poutala Tereza Voborníková, která se opět vešla do...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  21. 3. 13:20

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pražské přívozy o víkendu zahajují sezonu. Jeden z nich se však vrátí už jenom na skok

Pražský přívoz Pepina na Vltavě končí. Nahradí ho Dvorecký most.

Natočte si budíky a obujte jachtařské polobotky. Od soboty 21. března se v Praze naplno rozjíždí sezona přívozů. K celoročně provozovaným linkám P1 a P2 se přidávají i ostatní sezonní spoje, které...

19. března 2026  14:15,  aktualizováno  21. 3. 12:41

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

21. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

