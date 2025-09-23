Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a houbařský popularizátor Jan Hodač tím chtěl vytvořit rekord v houbaření s největším košíkem a zároveň upozornit na blížící se pražský festival.

„Baví mě rekordy a posouvat hranice, potřeboval jsem upoutat pozornost na festival hub Fungi fest a napadlo mě, že by tohle mohla být zábava,“ řekl Hodač pro iDNES.cz.

Vytvořit nový rekord však nebylo jen tak. Nadšený houbař musel koš o rozměrech 130x80x85 centimetrů (tedy zhruba 884 litrů) objednat na zakázku. „Vyrobil ho mistr košíkářského řemesla Petr David, který dělá tisíce košů a vytváří proutěně věci také pro filmaře,“ popsal Hodač.

Skupina koš přivezla na střeše auta a zapózovat v něm mohlo hned několik lidí najednou. Snímky tak na první pohled vypadaly, jako by je autoři vytvořili pomocí umělé inteligence.

Iniciátor akce upozornil, že houbami zaplnili jen vrchní patro, které je podestlané listím a mechem. Žádné plodnice podle něj tak nepřišly nazmar. Nasbírané množství vydalo na sedm košíků normální velikosti a sběrači si své úlovky po nafocení rozdělili mezi sebe.

Na vrchu košíku se vyjímá také několik jedovatých muchomůrek červených. Hodač ale vysvětlil, že jedna z kolegyň z nich následně udělá tinkturu, kterou se mažou bolavé klouby a svaly. „Jinak jsou všechny nasbírané houby jedlé,“ podotkl.

Pro účely dvoutýdenního Fungi festu na zámku v pražském Veleslavíně, jenž se koná v první půlce října, hodlá koš naplnit ještě nejméně dvakrát. Nejprve na zahájení a poté k 9. říjnu na ceremoniál agentury Dobrý den, která proutěnou nádobu zapíše do České knihy rekordů.

„Ceremoniál bude z velké části v režii agentury Dobrý den z Pelhřimova, sami jsme zvědaví a těšíme se,“ prohlásil Hodač.

Upoutání pozornosti na sociálních sítích se podle něj zdařilo. „Za 24 hodin mělo video s košíkem v lese přes milion shlédnutí. Jsme inu národ houbařů,“ zhodnotil.

Po skončení festivalu, kde bude umístěn jako jedna z atrakcí, koš možná vydraží. „Zatím nevíme, co s ním uděláme, ale zájemců máme spoustu,“ uvedl. Přemýšlel také o tom, že by ho poskytl Muzeu rekordů v Pelhřimově.

Potlesk i spílání

Kolem příspěvku se na sociálních sítích zvedl rozruch. Většina lidí nápadu tleskala, někteří komentující však autorovi spílali. Nevěděli, že je košík z většiny pouze vystlaný, proto se pohoršovali nad „drancováním“ lesa.

„Lesní zákon hovoří jasně o sběru hub pro vlastní potřebu a tady bych tedy o té vlastní potřebě trochu polemizovala,“ vytkla také mykoložka Tereza Tejklová.

Co říkáte na obří houbařský koš?

celkem hlasů: 254

Dosavadní houbařskou sezonu pro iDNES.cz zhodnotila jako celkem zvláštní. „V létě to vypadalo velmi slibně a houby začaly v červenci růst. Srážkově bohatý start prázdnin však vystřídal poměrně suchý srpen a růst se v podstatě na většině republiky zastavil,“ popsala vývoj.

Od půlky září se především v Čechách houbaři opět z lesa vracejí s plnými košíky a v následujících týdnech by se lidé mohli dočkat hub po celé republice, pokud přijdou očekávané srážky a teplota v noci nepadne výrazně dolů.

„Zatím to totiž bylo hodně lokální. Minulý týden jsem byla například na výstavě hub v Šumperku a v podhůří Jeseníků to s houbami bylo mnohem slabší než například na východě Čech,“ vysvětlila Tejklová.

Mnohem hojněji podle ní letos rostou kozáky a křemenáče, s typicky podzimními houbami, jako jsou čirůvky a ryzce, se však příliš nesetkala.

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

