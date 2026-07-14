Reorganizace na kutnohorské radnici, již nechtělo nejužší vedení, se neuskuteční

Plánovaná reorganizace na kutnohorské radnici, s níž nesouhlasilo nejužší vedení města, se neuskuteční. Návrh rady města na zrušení odborů investic a sportu a převedení jejich agend jinam v pondělí odmítli zastupitelé. Pro zrušení červnového usnesení rady hlasovalo 15 z 23 přítomných zastupitelů, sedm se zdrželo a jeden nehlasoval. Nejužší vedení města podpořila opozice. Starosta Lukáš Seifert (ODS) o tom informoval na facebooku.
Červnovým hlasováním rady města vyvrcholily spory mezi jejími členy. Seifert ČTK už dříve řekl, že o připravované organizační změně nevěděl ani on, ani místostarostové Josef Viktora (ANO) a Kateřina Špalková (Vize). Zpracovateli byli čtyři radní spolu s tajemníkem.
Pro přijetí organizační změny v radě hlasovali Jiří Kukla a Monika Válková (oba ANO), Tomáš Morawski (Alternativa pro Vás) a Josef Treml a Kateřina Daczická (oba za ODS). Seifert se Špalkovou byli proti. Starostovi a místostarostům vadilo, že o návrhu nebyli dopředu informováni a nikdo ho s nimi neprojednal. Seifert hlasování rady označil za největší lidské zklamání za celé volební období.
Tajemník Martin Suchánek změny, jež měly platit od 1. srpna, obhajoval. Poukázal na to, že město už dříve založilo zapsaný ústav pro správu sportovišť, do kterého byli úředníci z odboru sportu převedeni. Na radě se podle něj o tom už několikrát diskutovalo. V případě investic šlo podle něj o přiřazení k odboru kanceláře města. Radnice by podle Suchánka změnami ušetřila náklady na dvě vedoucí pozice. Příslušným vedoucím měly být nabídnuty referentské funkce.
Místostarosta Viktora na pondělním jednání zastupitelstva namítl, že kvůli změně mělo být svoláno koaliční jednání. Podle Špalkové materiálu chyběla ekonomická analýza a nebyl projednán s vedoucími odborů. "Je smutné, že to nastává takhle před volbami, čiší z toho i určitý záměr, jak se před volbami prezentovat," kritizoval návrh na organizační změnu opoziční zastupitel za STAN a SNK Ivo Šanc. Nejužšího vedení města se zastal i opoziční zastupitel za Piráty Vít Šnajdr, podle nějž se radní rozhádali a nyní ohrožují pověst města a jeho finance. "Jestli se vám nelíbí, jak pan starosta řídí město, tak ho odvolejte a pak si to řiďte sami," dodal.
Radní Válková namítla, že odbor sportu měl zaniknout kvůli zřízení zapsaného ústavu, sport v Kutné Hoře by to podle ní nijak neohrozilo. Připomněla také, že i v minulosti radní dostávali některé materiály v takzvaném bodě různé a že je to podle ní přípustné. Zastupitel za Alternativu Jan Havlovic podotkl, že o usnesení svobodně rozhodlo pět radních. Poukázal i na to, že město mělo organizační změnou ušetřit více než milion korun. V Kutné Hoře se podle něj vedly vždy spory o penězích na sport a nynější koalice na tomto tématu "vybouchla".
Dvacetitisícové město řídí hnutí ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, dohromady mají v zastupitelstvu 16 z 27 hlasů. V devítičlenné radě města je i zastupitel za KDU-ČSL, přestože lidovci nejsou součástí koalice. Seifert chce na podzim funkci starosty obhajovat.