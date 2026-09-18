Restaurování lidického Památníku dětských obětí války by mohlo začít příští rok. Náklady na komplexní opravu budou přibližně 13 až 15 milionů korun. Nyní pokračuje příprava dotačních žádostí, přispět má ministerstvo kultury i Středočeský kraj. Ve veřejné sbírce získal Památník Lidice, v jehož areálu sousoší stojí, přes pět milionů korun. Dalších zhruba devět milionů korun přislíbil v srpnu ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a jeden milion korun vedení Středočeského kraje, řekla dnes ČTK zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá. Zřizovatelem památníku je ministerstvo kultury.
Památník podle Chourové Plaché aktuálně zpracovává potřebnou administrativu, ministerstvu podá oficiální dotační žádost do konce září, kraji žádost o individuální dotaci do konce roku. Následně by měl získat peníze. "Pokud to tak bude, tak na začátku příštího roku bychom připravili výběrové řízení," uvedla Chourová Plachá a dodala, že pak by práce na restaurování mohly začít na jaře 2027. Potrvají přibližně tři roky. Kompletní obnova čeká i podstavec sousoší, jeho tvar a vnější podoba se měnit nebude, ale části, které nebudou vidět, budou technologicky upravené tak, aby se dala dobře zajistit údržba sousoší.
Autorkou díla je Marie Uchytilová, tvoří je 82 soch. Na místě jsou zhruba tři desítky let. Kvůli dlouholetému působení počasí i dalších vlivů není sousoší v dobrém stavu a potřebuje komplexně restaurovat. O konkrétních technologiích opravy rozhodla skupina expertů minulý rok. Sochy budou převezeny do restaurátorské dílny.
Pro vytvoření sousoší se Uchytilová rozhodla v roce 1969. O 20 let později zemřela, tehdy byly odlité tři sochy. Odlití dalších pomohli zajistit její manžel Jiří V. Hampl, dcera Sylvia Klánová, Anna Nešporová z Lidic a spolky v Praze a v Plzni. Postupná instalace soch trvala do roku 2000.
Sousoší připomíná 82 zavražděných lidických dětí. V minulosti se nezřídka uvádělo, že děti byly dány na převýchovu. Nacisté zastřelili 10. června 1942 v Lidicích 173 mužů. Děti a ženy odvezli do kladenského gymnázia a násilně je rozdělili. Kromě dětí vybraných na poněmčení a dětí do jednoho roku dali nacisté děti otrávit výfukovými plyny ve speciálně upravených autech ve vyhlazovacím táboře v polském Chełmnu nad Nerrem. Ženy převezli do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Oběťmi nacistů se stalo 340 lidických obyvatel. Vrátilo se 143 žen a 17 dětí. Celá vesnice byla zničena.