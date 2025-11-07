„Návrh je relativně konzervativní, snažili jsme se ale do původní koncepce Františka Thomayera z 19. století vnést nové prvky. Sady se stanou součástí trasy od Letné k Hradu. Návštěvníkům se otevřou nové výhledy na Prahu,“ komentoval projekt jeden z jeho autorů, Matouš Jebavý.
Současný stav zeleně, komunikací i mobiliáře volá po obnově. Cílem oprav je také lepší napojení na Královskou zahradu a Jelení příkop s přípravou na lepší napojení na Hradčanskou. A také umožnění panoramatického výhledu na Prahu z jižní strany parku.
Prostupnější se stane hlavně jižní část tohoto areálu nad Chotkovou ulicí, zlepší se spojení tohoto místa směrem k Jelenímu příkopu pod Pražským hradem. Parkové vyhlídky dostanou jména po někdejších bastionech městského opevnění, zastavěných v 19. století.
„K obnově vegetace přistupujeme citlivě. Nejprve zapěstujeme nové stromy a teprve potom je budeme postupně měnit,“ popisují změnu autoři ze studia Arkytek. Ti pracují s pestrou skladbou dřevin a rostlin, která reaguje i na klimatickou změnu.
„Centrální kompozice palouků se stromovým lemem je zachována a po okrajích jsou doplněny odpočívadla a vyhlídky, které dnešní návštěvník parku vyhledává,“ shrnul Radek Prokeš z vítězného studia.
V areálu poslouží návštěvníkům nově i piknikové stoly. Vítězný návrh nabízí také nové vedení cyklotrasy, vyznačené tak, že by nemělo docházet ke kolizím s chodci. Vrátit se má tzv. perenet, tedy sbírky trvalek solitérně rozmístěných v trávníku. Tento prvek byl oblíbený na přelomu 19. a 20. století.
Obnova čeká lavičky, v plánu je také nový mobiliář, osvětlení i vytvoření nového zákoutí s vodním prvkem. „Obnovu parku chceme kompletně pokrýt z příjmu z cestovního ruchu, tak aby peníze zpět sloužily obyvatelům a návštěvníkům Prahy,“ objasnil Pavel Vyhnánek, ředitel Správy Pražského hradu.