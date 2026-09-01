Říčany mají největší dřevěnou školní budovu v Česku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:32aktualizováno  10:32
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Říčany mají největší školní budovu ze dřeva v Česku. (31. srpna 2026)

Říčany mají největší školní budovu ze dřeva v Česku. (31. srpna 2026) | foto: ČTK

Říčany mají největší školní budovu ze dřeva v Česku. (31. srpna 2026)
Říčany mají největší školní budovu ze dřeva v Česku. (31. srpna 2026)
Říčany mají největší školní budovu ze dřeva v Česku. (31. srpna 2026)
Říčany mají největší školní budovu ze dřeva v Česku. (31. srpna 2026)
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Říčany u Prahy mají novou základní školu pro 540 dětí. Podle radnice jde o největší dřevěnou školní budovu v Česku v takzvaném pasivním standardu. Vytápějí ji tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely.

Součástí budovy jsou zelené střechy a systém hospodaření s dešťovou vodou. Práce trvaly téměř tři roky a vyžádaly si přes 700 milionů korun, z toho zhruba 480 milionů Kč pokryly dotace. Přípravy stavby však podle starosty Davida Michaličky začaly už před deseti lety.

Nová školní budova vznikla na louce uprostřed bytové zástavby na Komenského náměstí. Zahrnuje 18 kmenových tříd, knihovnu, odborné učebny, kuchyň s jídelnou, družinu s vlastním venkovním zázemím, sportovní halu i venkovní sportoviště. Michalička podotkl, že není běžné, aby se velké školy stavěly v centru města.

Radnice podle něj kladla důraz na kvalitní architekturu, která bude respektovat okolní zástavbu. Dotace na výstavbu získala od ministerstva školství, Státního fondu životního prostředí ČR a Středočeského kraje.

„Jsme v centru města, a protože okolní zástavba je hodně citlivá, tak jsme udělali architektonickou soutěž. Zvítězil návrh, který je přírodě hodně blízký,“ řekl Michalička. Podotkl, že zelené střechy jsou krásné na pohled i z nedalekého věžového domu.

Podobu nové říčanské školy v pondělí ocenil ministr školství Robert Plaga, podle nějž by takto měly školy v budoucnu vypadat. Uvedl však, že zásadní není budova, ale to, co se v ní bude dít. Náměstek ministra životního prostředí Ivo Marcin řekl, že jde o dobrý příklad pro další projekty.

Nová škola je podle vedení města mimořádná rozsahem dřevěné konstrukce. Nadzemní části tvoří skelet z vysoce pevného lepeného lamelového dřeva. Výhodou dřevěné konstrukce je to, že velká část stavby mohla vzniknout předem ve výrobní hale.

Obvodové stěny se vyráběly jako hotové dřevěné panely, které dělníci následně přivezli na stavbu. Jeřáby je usazovaly na místo a budova postupně rostla podobně jako velká stavebnice. Dřevěná je také fasáda školní budovy. Na její opláštění bylo použito 22 kilometrů modřínových prken.

Na škole a tělocvičně vzniklo přes 4 000 metrů čtverečních zelených střech. Pod vegetací jsou drenážní vrstvy, které zpomalují odtok srážek. Podle ředitele 1. základní školy Adama Kobra budou některé plochy sloužit k výuce pěstitelských prací.

Říčany podle Michaličky novou školu potřebovaly. Dětí v šestnáctitisícovém městě přibývá a dosavadní prostory nestačily. Do nové budovy se podle Kobra od úterý přemístí celý druhý stupeň, kde jsou v každém ročníku tři třídy, a všechny první ročníky. V původní budově u kostela zůstane druhý až pátý ročník, tedy zhruba 200 žáků, a zbytek zasedne v lavicích v nových prostorách. Školáci v Říčanech se dříve učili i v dalších dvou menších objektech, které budou nově využívat základní umělecká škola a komunitní centrum.

Hejtmanka Petra Pecková připomněla, že v Říčanech se podobně velká škola otvírala v roce 2010 a dlouho se myslelo, že další není zapotřebí. Poukázala na to, že v takzvaném prstenci kolem Prahy v poslední době vznikla řada nových škol nebo přístaveb, například v Psárech, Ondřejově či Louňovicích.

V Říčanech jsou tři městské základní školy a čtvrtá pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kvůli své poloze u Prahy jsou Říčany pod velkým tlakem developerů a zájemců o bydlení. Město také opakovaně vítězí v průzkumu společnosti Obce v datech, podle nějž se v něm žije nejlépe v zemi.

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