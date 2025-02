Obce vyhlížejí příval aut. V Říčanech se připravují na pokračování rekonstrukce

„Rekonstrukcí letos projdou zbylé dvě třetiny trasy. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci 2 800 metrů dlouhého úseku. Zatímco v loňském roce prošla opravou část trasy mezi ulicemi Smiřických a Boženy Němcové v déle 800 metrů, v letošním roce dokončíme zbytek. Práce se teď soustředí na část Černokostelecké ulice od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po křižovatku s Olivovou ulicí na okraji Říčan, kde se nachází také točna autobusů,“ sdělil MF DNES Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je spolu s městem investorem akce.

Práce potrvají celý rok, v květnu se dělníci přesunou na úsek od ulice K Památné lípě až po ulici Smiřických, v září bude rozkopána část k ulici U Disku. Celá ulice má pak být uvedena do provozu v listopadu a pokračovat už budou jen dílčí úpravy, například značení, úprava okolí a nedodělky. Předpokládané dokončení celé stavby je v plánu na prosinec.

Obce už se nyní připravují na zásadní dopravní komplikace. Tisíce řidičů se totiž budou muset dostat k Praze místo po silnici první třídy po objízdných trasách vedoucích přes řadu obcí. „Běžně přes nás projíždí kolem čtyř tisíc vozidel, během uzavírky Černokostelecké to bylo 10 až 12 tisíc aut denně, a to je opravdu hodně. Čekáme, že to nyní bude podobné,“ řekl starosta obce Světice Pavel Kyzlink.

Právě přes Tehov a následně Světice projíždějí na Říčany a opačně zejména osobní auta, kamiony tudy kvůli příliš úzkým silnicím nesmějí. „Zásadní je v tomto směru práce policie, aby zajistila, aby sem kamiony nejezdily, případně je i pokutovala. Máme tady několik mostků s nižší nosností, a pokud sem vjede 20tunový kamion, tak hrozí jejich poškození nebo zborcení. V první etapě to docela fungovalo, věřím, že to tak bude i letos,“ uvedl starosta.

Sčítají škody

Zároveň jej mrzí, že obec není na oficiálně vyznačené objízdné trase, protože by z toho plynul nárok na příspěvek obci na škody, které způsobí právě tranzitní doprava. „Silným provozem se nám tady objevily některé propady či uvolněné kanalizační vpusti. Samozřejmě jsme si zdokumentovali stav silnic předtím a budeme se snažit jednat o možnosti příspěvku na opravu těchto poškozených věcí,“ dodal starosta Kyzlink.

Zatímco na začátku první etapy prací vznikl v řadě obcí poněkud dopravní chaos, kamiony zajížděly i tam, kam neměly, obce chrlily stížnosti a vedení kraje muselo narychlo přijímat nová opatření, teď chce hejtmanství podobným problémům předejít, byť není investorem stavby. Před několika dny svolalo do Říčan jednání starostů, zástupců ŘSD, stavební firmy i policie, aby starostové mohli tlumočit své požadavky.

„Připomínky a návrhy starostů zúčastněných obcí, například umístění světelné signalizace na problémových křižovatkách nebo lepší zvýraznění dopravního značení, budou po projednání s Policií ČR zapracovány do finální podoby dopravního řešení. To následně schválí a povolí příslušný úřad,“ řekl MF DNES krajský radní za oblast silniční dopravy Josef Pátek.

Musí vyztužit most

Zároveň se letos částečně uleví obcím, jako jsou Březí a Pacov, protože objížďka severovýchodní části Říčan by měla vést přes vzdálenější Sluštice. Pokud se tedy podaří zajistit průjezdnost po tamním mostě. „Řešíme provizorní podepření a okamžitá stavebně-technická opatření na mostě za obcí Sluštice, který bude součástí plánované objízdné trasy,“ potvrdil Pátek.

Nově jsou vedeny objízdné trasy pro zbytkovou dopravu mířící do oblasti Mukařov až po Miskovice po silnicích II/101, II/113 a II/108. Zároveň by obec Tehov měla dostat semafor pro kyvadlové řízení dopravy v úzkém úseku v obci. Semafor patrně opět přibude i přímo v Říčanech na příjezdu od Světic.

Kudy povedou objížďky: Stejně jako v loňském roce i letos budou práce prováděny za úplné uzavírky. Pro vozidla do 6 tun povede obousměrná objízdná trasa po místních komunikacích v Říčanech. Pro vozidla nad 6 tun budou k dispozici vyznačené objízdné trasy v okolí. Pro tranzitní nákladní automobilovou dopravu:

MÚK Jižní spojka x Průmyslová x Štěrboholská spojka – Štěrboholská spojka – dálnice D0 – MÚK 60 dálnice D0 x D11 – dálnice D11 – MÚK 39 dálnice D11 a I/38 – I/38 – MÚK I/38 a I/2; protisměr obdobně. Pro nákladní automobilovou dopravu z oblasti Kostelce nad Černými lesy:

Směr Kostelec: MÚK I/2 x II/101 – II/101 – křiž. II/101 x I/12 – I/12 – křiž I/12 x II/113 – II/113 – křiž. II/113 x I/2

Směr Říčany: křiž. I/2 x III/10816 – III/10816 – křiž. III/10816 x II/108 – II/108 – křiž. II/108 x I/12 – I/12 – křiž. I/12x II/101 – II/101 – MÚK II/101 x I/2