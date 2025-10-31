Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti letech rezignoval, jako důvod svého rozhodnutí uvedl dlouhodobé vyčerpání. Město hovoří o vleklých neshodách mezi bývalým vedením školy a učitelským sborem, obyvatelé Říčan zmiňují také výskyt šikany.
„K rezignaci mne vedou osobní a rodinné důvody. Děkuji za příležitost podílet se na rozvoji říčanského školství. Tato práce mne velmi naplňovala; nyní již však vnímám potřebu, aby pozici ředitele převzal někdo plný energie,“ komentuje svou rezignaci na stránkách města dosavadní ředitel 3. ZŠ U Říčanského lesa Dalibor Dudek.

Před časem ze školy odešla také jeho klíčová zástupkyně Iveta Truhlářová, která byla několik měsíců v pracovní neschopnosti.

Jako Dudkova nástupce město vybralo a ke 30. říjnu jmenovalo známého moderátora Vladimíra Kořena, bývalého starostu Říčan, který na základní škole učí na částečný úvazek.

Sport je nejdražší, ale nebudu šéf, který vezme divákům ČT hokejové MS, říká Kořen

„Je to rychlé. Lidé z radnice mne oslovili, zda bych nepomohl situaci nějak vyřešit. Je pravda, že pedagogický sbor je rozdělený do několika skupin rozličných zájmů. Na škole učím dva dny v týdnu a stál jsem mimo. Možná to byl důležitý důvod výběru. Hlavní jsou ale děti, které nesmí neshody ovlivnit. Věřím, že mi kolegové pomohou najít pro školu novou energii,“ říká ke svému zvolení jednapadesátiletý Kořen.

Argumentů pro výběr právě Vladimíra Kořena mělo město více. „Dlouholeté manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti, morální kredit i to, že je častým průvodcem pedagogických konferencí se zaměřením na fyziku, techniku či přírodu,“ uvedla k volbě tisková mluvčí Helena Vlnařová. Na moderátorovu adresu dodává, že inicioval výstavbu sportovního areálu a botanického centra v rámci základní školy.

Končím kvůli bytům za stokorunu, vysvětlil Kořen odchod z křesla starosty

Starosta Říčan David Michalička se již dříve v září sešel se zástupci nespokojených učitelů. „Největší problém vnímám v dlouhodobě nedostatečné komunikaci vedení školy vůči kantorům i rodičům. Mimo to pedagogové volají i po pevnějším manažerském vedení,“ sdělil.

Lidé v komentářích pod facebookovým příspěvkem města změnu vítají. Podle řady z nich se na škole objevily závažné problémy, hovoří se i o šikaně. Redakce iDNES.cz zjišťuje podrobnosti a vyjádření zainteresovaných.

Vladimír Kořen na základní škole učí od ledna 2021. Dle svých slov pro magazín EDUzín učí dějepis, občanskou výchovu, zeměpis, přírodovědu a další předměty. Má za sebou i politickou kariéru, mezi lety 2010 a 2020 byl právě říčanským starostou, o dva roky déle působil v zastupitelstvu města. Letos má za sebou také neúspěšnou kandidaturu na post generálního ředitele České televize.

Město po novém řediteli požaduje stabilizaci personální situace, audit interních procesů a zlepšení komunikace mezi pedagogy vzájemně i mezi školou a rodiči. Vladimír Kořen byl jmenován na dva roky, po uplynutí proběhne řádné výběrové řízení.

