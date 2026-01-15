Ach, ta navigace. Řidič kamionu to vzal úzkou Nerudovkou, v půlce se zasekl

Autor: bur
  8:12
Že se nevyplatí věřit vždycky navigaci, se přesvědčil v noci na čtvrtek řidič kamionu v historické části hlavního města. Toho aplikace dovedla do úzké Nerudovy ulice. Jenže v polovině komunikace se kamion zasekl a dál už se nedostal.
Fotogalerie3

Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15. ledna 2026) | foto: X: Hasiči Praha

O zásahu informovali ráno pražští hasiči na síti X.

Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Navigace sem dovedla řidiče kamionu, který se zasekl v polovině ulice, ale nemohl se dostat dál. Při pokusu o návrat poškodil jedno zaparkované vozidlo,“ uvedli hasiči.

Všechno nakonec dobře dopadlo. Díky koordinaci zásahu se řidiče nakonec podařilo odnavigovat zpět. „Poté mohl centrum bezpečně opustit,“ dodali hasiči.

Věříte vždy navigaci?

celkem hlasů: 224

V Třeboni zbloudilý kamion bravurně vycouval

Že navigace jde někdy proti zdravému rozumu, se před lety přesvědčil řidič kamionu v jihočeské Třeboni.

V roce 2020 navigace řidiče zavedla přes zákazovou značku k Hradecké bráně do historického centra. Tam si šofér uvědomil, že kvůli výšce vozu dál neprojede.

Kamion před náměstím zastavila až nízká brána, řidič ho otáčel deset minut

Kamion s návěsem pak několik minut otáčel, nakonec se ale dostal pryč i bez cizí pomoci.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Kuchyňský odpad zamíří do bioplynky a kompostérů

ilustrační snímek

Moravská Třebová chce předcházet vzniku odpadu, který by jinak skončil na skládce. Město v těchto dnech zahájilo pilotní projekt sběru gastroodpadu z domácností.

15. ledna 2026  9:10

Tváře rockových legend v Mázhausu

ilustrační snímek

Silné příběhy a tváře, které se nesmazatelně vepsaly do hudební historie, ovládnou výstavní prostor Mázhaus. Od 19. ledna do 1. března zde bude k vidění výstava malířky Elišky Jedličkové s názvem...

15. ledna 2026  9:08

Mucha přiveze ironii a punkovou energii

ilustrační snímek

Večer plný emocí, nadhledu a textů ostrých jako břitva čeká na návštěvníky U Stolu v Klášterci nad Orlicí. Ve čtvrtek 22. ledna od 19 hodin vystoupí brněnská písničkářka Mucha.

15. ledna 2026  9:06

Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby....

15. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  9:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Smíchově bouraly tramvaje. Jedna srazila ženu, přišla o nohu

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Na pražském Andělu ve čtvrtek ráno srazila tramvaj ženu. Utrpěla vážná zranění a přišla o nohu, uvedla záchranka na X. U Smíchovského nádraží se pak další tramvaj střetla s autem. Nehody na více než...

15. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:03

Cestovatel přiblíží krásy Bolívie

ilustrační snímek

Země dechberoucích kontrastů, kde se mísí drsná krása velehor s temperamentním folklorem – to je Bolívie. Ve čtvrtek 22. ledna od 17 hodin v Regionálním muzeu Skuteč provede návštěvníky tímto koutem...

15. ledna 2026  9:03

Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli namrzajícímu dešti a mlze může místy vytvářet ledovka či námraza....

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  7:19

Z úspor na stavební spoření se dal kdysi pořídit rodinný dům. Nyní už slouží spíš na rekonstrukce

Na konci roku 2003 brali lidé stavební spořitelny ztečí. Od 1. ledna 2004 se...

Byly doby, kdy na stavbu rodinného domu nebyla potřeba hypotéka a milion korun nepůsobil jako nedosažitelný sen. Stavební spoření, tehdy štědře podporované státem, dokázalo při zapojení celé rodiny...

15. ledna 2026

3D malování v Tymiánu

ilustrační snímek

Novinku v podobě plastického malování představí bistro Tymián. V sobotu 17. ledna od 10:00 se zde uskuteční workshop ArtTexture 3D.

15. ledna 2026  8:58

Chata shořela při středečním požáru do základů, okolí hasiči uchránili

Chata ve Žluticích shořela ve středu večer do základů. (14. ledna 2026)

Tři jednotky hasičů vyjížděly ve středu večer k požáru chaty ve Žluticích. V okamžiku, kdy dojely na místo, už stavbu zcela pohltily plameny. Chata byla prázdná.

15. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Jihlava rozšíří rezidenční parkování, modré čáry budou i na sídlišti Kollárova

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které...

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které se v nejbližší době zaměří systém rezidentního parkování. Modré čáry a vyhrazená místa by se tam měly objevit od podzimu...

15. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Na horských cestách v hradeckém kraji uježděný sníh, na Rychnovsku námraza

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách zůstává vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. V Krkonoších je vrstva sněhu silná až deset...

15. ledna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.