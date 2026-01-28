Za usmrcení dvou lidí u krajnice dostal šofér pět let, má zaplatit miliony

Rozsudek, podle kterého je muž vinen z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, není pravomocný. Obžalovaný, státní zástupce i zástupci poškozených si ponechali lhůtu na odvolání.
Pro muže, který nehodu způsobil v době zákazu řízení, požadoval státní zástupce původně čtyřletý trest. V závěrečné řeči uvedl, že řidič nesl výlučnou vinu za nehodu, která zásadně ovlivnila několik rodin. „Nedodržel bezpečnou vzdálenost od toho odstaveného vozidla a těch lidí, kteří se u vozidla pohybovali,“ řekl státní zástupce.
Poukázal na to, že muž měl zákaz řízení a za maření úředního rozhodnutí už byl v minulosti odsouzen. „Kdyby dodržel tu sankci, jež mu byla uložena městským úřadem, tak by k té nehodě nedošlo,“ doplnil státní zástupce.
Na to, že řidič neměl na silnici co dělat, poukázal po vynesení rozsudku i soudce Václav Krejčík. Původně navržený čtyřletý trest považoval za příliš mírný, obžalovaný podle něj projevil určitou lítost až v závěrečné řeči. „Já tady prostě neshledávám žádné zásadní polehčující okolnosti, kupříkladu prohlášení viny,“ řekl Krejčík.
Hlavní líčení bylo na středu odročeno po prosincovém jednání kvůli požadavku obhájce na výslech experta z oboru dopravy. Ten ve znaleckém posudku uvedl, že nehoda se stala na rovném, dostatečně širokém a přehledném úseku. Situaci podle něj nemohly komplikovat ani povětrnostní podmínky nebo technický stav auta.
Nehoda se stala loni 17. dubna na silnici 611 mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou u obce Kolaje. Řidič osobního auta na ni vyjel z čerpací stanice a krátce poté vjel do lidí pohybujících se u odstavených aut na kraji silnice. Dva lidé na místě zemřeli, dva nezletilí utrpěli vážná zranění.