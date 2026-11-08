Řidič osobního auta u Rakovníka havaroval kvůli srně, čtyři lidé se zranili

U Rakovníka dnes v podvečer narazilo osobní auto do stromu. Čtyři lidé utrpěli lehká zranění. Devatenáctiletý řidič se údajně vyhýbal srně, která mu vběhla do cesty. Strhl řízení a vůz skončil mimo silnici, řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Nehoda se stala kolem 17:30 na silnici II/227 mezi Rakovníkem a Kněževsí. "Řidič uvedl, že mu do cesty vběhla srna, proto strhl řízení a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu," řekla Suchánková.
Všechny cestující ošetřili záchranáři. "Posádky máme na místě, podle prvních informací jsou tam čtyři pacienti s lehčím zraněním," uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
Pokud řidiči vběhne do cesty srna nebo jiné zvíře, podle odborníků by měl držet pevně volant a intenzivně brzdit. Odborníci také doporučují vyhnout se prudkému strhávání volantu a nesnažit se zvířeti za každou cenu vyhnout. Takový manévr může podle nich vést ke střetu s protijedoucím autem, k nárazu do stromu nebo převrácení vozidla. Bezpečnější je zpravidla brzdit a udržet vozidlo ve stejném jízdním pruhu.
Riziko střetu bývá vyšší na podzim, kdy se zkracuje den a zvěř se častěji pohybuje v okolí silnic za ranního a večerního šera. Řidiči by měli zpomalit především v lesních úsecích a na silnicích mezi poli a loukami.