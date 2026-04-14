Na sociálních sítích se šíří video z poděbradského železničního přejezdu nedaleko supermarketu Billa, kde spadlé závory uvěznily auto i s řidičem uvnitř. Automobil nakonec stihne z koleje poodjet těsně předtím, než po ní přijede troubící rychlík Českých drah Hradečan.
Vlak zastaví, a když se strojvedoucí přesvědčí, že k nehodě nedošlo, pokračuje v jízdě.
Právě na základě šířícího se záznamu, který zpoza plotu pořídily kolemjdoucí děti, se o události dozvěděla policie.
„Dostali jsme hodně různých oznámení od lidí, že takové video na sociálních sítích viděli, a v nejbližší době to začneme prověřovat,“ potvrdil pro iDNES.cz příslušník poděbradského policejního sboru Václav Volejník s tím, že předmětem vyšetřování bude také pátrání po řidiči vozu.
Volejník upozorňuje, že jednání, které řidič v Poděbradech předvedl, je velmi nebezpečné a také se pozastavuje nad tím, proč šofér na přejezdu tak dlouho setrvával. „Vždy je lepší závoru prorazit a zachránit sebe i spolujezdce než jen hloupě čekat,“ radí Volejník.
Diskutující na internetu označují řidiče za „idiota“ a nad jeho jednáním se pozastavují. „Doufám, že se za volant už neposadí,“ komentuje záběry jeden z uživatelů sociální sítě X.
Pod videem se také šíří spekulace, že vozidlo nemá českou poznávací značku.
Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel
Je to přitom jen pár dnů, co se v Česku na železničním přejezdu stala smrtelná nehoda. 5. dubna srazil na Českokrumlovsku vlak auto, které mu vjelo do cesty. Podle statistik Českých drah za rok 2024 na železnicích zemřelo 221 lidí, 85 procent z nich představují právě případy nedovoleného vstupu do kolejiště. Kromě řidičů se tak problém týká i pěších chodců.