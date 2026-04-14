Řidič riskoval na přejezdu, od srážky s projíždějícím vlakem ho dělily centimetry

Autor: tji
  14:12
Ačkoli nehody na železničních přejezdech končí pro řidiče osobních aut nezřídka tragicky, lidé na nich stále riskují. Dokazuje to nový případ z Poděbrad, kde na tamním přejezdu uvázl černý automobil. Událost bude prošetřovat policie, která zatím nezná ani totožnost řidiče.

Na sociálních sítích se šíří video z poděbradského železničního přejezdu nedaleko supermarketu Billa, kde spadlé závory uvěznily auto i s řidičem uvnitř. Automobil nakonec stihne z koleje poodjet těsně předtím, než po ní přijede troubící rychlík Českých drah Hradečan.

Vlak zastaví, a když se strojvedoucí přesvědčí, že k nehodě nedošlo, pokračuje v jízdě.

Právě na základě šířícího se záznamu, který zpoza plotu pořídily kolemjdoucí děti, se o události dozvěděla policie.

„Dostali jsme hodně různých oznámení od lidí, že takové video na sociálních sítích viděli, a v nejbližší době to začneme prověřovat,“ potvrdil pro iDNES.cz příslušník poděbradského policejního sboru Václav Volejník s tím, že předmětem vyšetřování bude také pátrání po řidiči vozu.

Volejník upozorňuje, že jednání, které řidič v Poděbradech předvedl, je velmi nebezpečné a také se pozastavuje nad tím, proč šofér na přejezdu tak dlouho setrvával. „Vždy je lepší závoru prorazit a zachránit sebe i spolujezdce než jen hloupě čekat,“ radí Volejník.

Diskutující na internetu označují řidiče za „idiota“ a nad jeho jednáním se pozastavují. „Doufám, že se za volant už neposadí,“ komentuje záběry jeden z uživatelů sociální sítě X.

Pod videem se také šíří spekulace, že vozidlo nemá českou poznávací značku.

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Je to přitom jen pár dnů, co se v Česku na železničním přejezdu stala smrtelná nehoda. 5. dubna srazil na Českokrumlovsku vlak auto, které mu vjelo do cesty. Podle statistik Českých drah za rok 2024 na železnicích zemřelo 221 lidí, 85 procent z nich představují právě případy nedovoleného vstupu do kolejiště. Kromě řidičů se tak problém týká i pěších chodců.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Plán firmy AVE na spalovnu v Rybitví se vážně komplikuje, soud zamítl žalobu

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna...

Už je to 20 let, co se společnost AVE CZ snaží získat povolení na stavbu spalovny nebezpečných odpadů nedaleko Pardubic. A po dnešním rozsudku krajského soudu je naplnění plánu vzdálenější, než...

14. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Na Nemilance v Olomouci se zabydleli bobři, stavění hrází monitorují odborníci

ilustrační snímek

Na říčce Nemilance v okrajové části Olomouce se postupně zabydlely tři rodiny bobrů. Stavění jejich hrází monitorují odborníci, aby předešli případným...

14. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Kutná Hora chystá rekonstrukci Základní školy Jana Palacha za 150 mil. Kč

ilustrační snímek

Kutná Hora chystá rozsáhlou rekonstrukci Základní školy Jana Palacha. Práce vyjdou na 150 milionů korun a jsou naplánovány na několik příštích let. Dělníci...

14. dubna 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Aš udělí čestná občanství devíti americkým vojákům padlým v roce 1945

ilustrační snímek

Město Aš udělí čestná občanství devíti padlým americkým vojákům, kteří v dubnu 1945 zemřeli v závěru druhé světové války při osvobozování ašského výběžku....

14. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Smíchově v Praze 5 nyní z terminálu až do Jinonic jsou provozovány jak autobusy č. 137, tak ve zkušebním provozu trolejbus č. 52, který je na konečné Na Knížecí dobíjen pomocí konzoly pro sběrače...

vydáno 14. dubna 2026  14:43

Uhelný trh

V Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu bylo možné vidět dlouhý autobus. Zřejmě do úzkých ulic ho nahnala navigace. Vše naštěstí dopadlo dobře.

vydáno 14. dubna 2026  14:41

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

14. dubna 2026  14:38

Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého...

Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna...

Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Brodě z roku 1256

Je to jen kus pergamenu. Není ničím zajímavý, není zrovna pěkný, neřeší nic důležitého. Ale z historického pohledu je velmi cenný. První dokument, který písemně zmiňuje existenci města Brod, vznikl...

14. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Čistírna vod v Rybitví používá anammoxové bakterie, jsou výkonné a rychlé

Biologická čistírna odpadních vod v Rybitví na Pardubicku zavedla novou technologii na čištění skládkových vod. Používá k tomu jako jediná v Česku anammoxové...

14. dubna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Právobot není ChatGPT. AI právník musí vždy umět přiznat své limity, říká pro deník Metro jeho autor

„Právobot je nástroj pro asistenci při práci s právem, nikoli náhrada za...

Na českém trhu se objevuje další specializovaný AI projekt, tentokrát zaměřený na právo. Právobot je chatbot na bázi umělé inteligence (AI), který se soustředí na český právní řád a chce veřejnosti...

14. dubna 2026  14:29

