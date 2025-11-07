Řidič tramvaje tyčí zlomil ruku cestujícímu, po přezkumu případu nebude stíhaný

„V tomto případu bylo trestní stíhání zastaveno. Obviněný jednal v souladu s nutnou obranou,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Informaci potvrdil i obhájce obžalovaného Petr Vasilev. „Stížnost byla zamítnuta s tím, že výpověď klienta koresponduje i s výslechy ostatních svědků včetně řidičů z dalších tramvají,“ sdělil pro Novinky.cz.
Na základě výpovědi cestujícího, který měl být napaden, policie původně obvinila řidiče tramvaje z těžkého ublížení na zdraví, protože kovovou tyčí zlomil cestujícímu ruku. Podle Hrdiny se ale výpovědi obou aktérů neshodovaly, tudíž si policie nechala zpracovat znalecké posudky.
„Z vyšetřování vyplynulo, že řidič tramvaje byl nejprve napaden. Odvracel předchozí útok a protiprávní jednání ze strany cestujícího, takže jednal v nutné obraně,“ popsal policejní mluvčí.
Policisté také vyslechli řadu svědků, kteří hovořili ve prospěch řidiče.
Řidič údajně zmlátil železnou tyčí cestujícího, policie hledá svědky incidentu
Incident se odehrál v lednu 2024, krátce po desáté hodině večerní. Cestující tehdy vypověděl, že se do tramvaje číslo 25 snažil pouze nastoupit. Podle výpovědi svědků však byl i se svou manželkou od začátku agresivní. Dvojce slovně útočila na ostatní přítomné v tramvaji a pak i na řidiče. Oba se také postavili před tramvaj a přitom do ni bouchali, takže nemohla odjet.
Řidič tramvaje tak vyšel ven, aby situaci vyřešil. Cestující ho venku napadl, řidič si na obranu vzal kovovou tyč, které se obyčejně používá na přehazování výhybek. Při vzájemném souboji se řidič tyčí bránil úderům, při jednom z nich udeřil cestujícího do ruky. Roztržku po chvíli ukončila útočníkova žena.
Podle dalších svědectví manželský pár po incidentu zamířil na blízkou benzinovou stanici, kde se mělo slovní napadání opakovat. Zraněný muž po incidentu chodil několik dní do práce, kvůli bolestem ruky ale zamířil k lékaři, kde se přišlo na zlomeninu. Muž se tedy rozhodl kontaktovat policii.