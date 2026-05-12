Ohavná rétorika, zhodnotil soud. Vyhození Ukrajinců z tramvaje si řidič musí odpracovat

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02
Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
Nemáš právo být v týhle zemi! řval pražský tramvaják a udeřil Ukrajince s dítětem

Bejvl byl původně obžalovaný z hanobení národa a výtržnictví, soudy ho uznaly vinným pouze u druhého z trestných činů. Dospěly k názoru, že řidičovy slovní projevy vůči páru nebyly hrubě urážlivé a že společenská škodlivost jeho jednání nebyla tak vysoká, aby skutek bylo možné kvalifikovat jako hanobení národa.

„Rétorika pana obžalovaného byla ohavná, takhle skutečně postupovat nelze,“ řekl dnes předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec. Aby ale Bejvl naplnil znaky trestného činu hanobení národa, muselo by se podle soudce jednat o naprosto excesivní výroky. Uložený trest je podle Kubovce naprosto přiměřený.

Incident se stal loni 27. února v Praze v tramvaji číslo 7. Ukrajinský pár v ní cestoval se svým dvouletým vnukem, který několikrát udeřil do kabiny řidiče a poskakoval obutý po sedadle. Řidič k trojici na zastávce Vršovické nádraží došel a vyčetl jí, že „zasvinili tramvaj“. Když si podle jejich řeči dovodil, že jsou z Ukrajiny, vyzval je mimo jiné opakovaně, ať vypadnou ven, nebo zavolá policii. Použil i sousloví „zas*aní Ukrajinci“ a sdělil jim, že nemají právo být v této zemi.

Podle rozsudku také udeřil třiašedesátiletého muže pěstí do krku, a když dvojice vystoupila a fotila si ho, pohrozil jí tyčí na výhybky.

Bejvl nesouhlasí ani s popisem skutku, ani s právní kvalifikací. Ke konfliktu před Obvodním soudem pro Prahu 10 uvedl, že se snažil zajistit bezpečnost a plynulost provozu.

Tvrdí, že si s cestujícím příliš nerozuměli kvůli jazykové bariéře, muž ale odmítal přemístit dítě ze sedadla do kočárku. Řidič rovněž trvá na tom, že mu cizinec vulgárně nadával. Své vlastní následné výroky Bejvl označil za osobní zkrat. Zároveň popřel, že muže udeřil a že mu hrozil tyčí.

Státní zástupce v odvolání trval na tom, že pohnutka Bejvla byla nenávistná. Požadoval, aby soud muže potrestal i za hanobení národa a uložil mu podmíněný trest nebo mu navýšil počet hodin prospěšných prací. Bejvl naopak odvolací soud žádal, aby soud čin překvalifikoval jako přestupek, případně aby ho obžaloby zprostil. Obě odvolání dnes městský soud zamítl.

Videozáznam části incidentu se krátce po události objevil na sociálních sítích, chování řidiče kritizovali mnozí politici i zástupci Prahy. Bejvl se poté s pražským dopravním podnikem dohodl na ukončení pracovního poměru.

28. února 2025

