Řidička v M.Boleslavi srazila na chodníku dva lidi, asi kvůli zdravotním potížím

V Mladé Boleslavi dnes odpoledne vjela řidička zřejmě kvůli zdravotní indispozici na chodník, kde srazila dva lidi. Jednoho člověka transportovali záchranáři do pražské nemocnice letecky, druhého převezli do nemocnice v Mladé Boleslavi. ČTK to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Nehoda se stala ve 12:30 v ulici U Stadionu u Kauflandu. "Řidička, ročník 1969, vjela s vozem na chodník, kde srazila muže a ženu. Pracujeme s verzí možné zdravotní indispozice řidičky," řekla Suchánková. Dechová zkouška u řidičky alkohol neprokázala.