Virtuální úředník. Roboti na radnicích poradí s řidičákem i hlučnými sousedy

Štěpánka Pavlína Borská
  13:12aktualizováno  13:12
„Zdravím! Jsem AI asistent a rád vám pomohu s otázkami ohledně městské části Praha 8. Ověřte si mé informace přes nalezené odkazy. Osobní údaje mi prosím neposílejte,“ objeví se v chatovacím okně po rozkliknutí ikony s piktogramem zprávy. Chatbot na webových stránkách Prahy 8 poradí třeba s vyřízením řidičského průkazu nebo s hlučnými sousedy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Uživatelé nyní mají k dispozici rychlý a intuitivní přístup k informacím bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu nebo opakovaného telefonování. Součástí projektu je vytvoření znalostních databází pro veřejnost, integrace chatbota do webového portálu městské části a nástroje pro administraci, reporting a postupné učení systému,“ sdělil místostarosta pro informatiku Josef Slobodník (ODS).

Radnici Prahy 8 už technologie pomáhají. Na odboru dopravy působí virtuální asistent a další na stavebním úřadě. V podstatě zastupují úředníky, když nejsou v práci.

Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

„Oba virtuální asistenti jsou vlastně telefonické automaty bez zapojení AI. Pracují nepřetržitě, kromě pondělí a středy, což jsou úřední dny. Zaznamenávají potřeby telefonujících žadatelů, poté hlasové zprávy přepisují do textu a rozesílají jednotlivým úředníkům e-mailem. A ti pak, pokud je to třeba, jednotlivé žadatele mohou kontaktovat a dokončit jejich požadavky, je-li to skutečně potřeba,“ popsal mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Podle něj si na virtuální asistenty dosud nikdo nestěžoval.

Šest tisíc otázek na chatbota

Softwarový robot Emil na odboru dopravy řeší dokumentaci chybného parkování, překročení rychlosti či jízdu na červenou. Z fotek a videí od policie zjistí, komu auto patří, a pošle mu výzvu k úhradě pokuty většinou do datové schránky. Emil měl loni 81procentní úspěšnost v hledání v registru, v zasílání výzev byl bezchybný.

Jako první začala roboticky zpracovávat přestupky v zónách placeného stání v roce 2021 Praha 3. Uvedl to její mluvčí Petr Habáň. V současnosti technologie pomáhají s vyřizováním přestupků také v sedmé a desáté městské části.

Evropa může konkurovat USA. Bez migrantů ale neuspěje, míní experti na AI

AI asistent z Prahy 8 je dalším přírůstkem do rodiny chatbotů na radnicích. Druhá městská část si pochvaluje chatbota, který začal fungovat loni. Jako první před třemi lety začala využívat chatbot radnice Prahy 6.

„Chatbot má přístup pouze ke kvalitně zpracovaným, konkrétním, přehledným a aktuálním datům, což zvyšuje jeho přesnost. Zodpověděl dosud téměř 6 tisíc otázek,“ přiblížil mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Bez návštěvy úřadu

Druhá a třetí městská část přesunuly vyřizování některých agend na internet. „Dlouhodobě se snažíme, aby občan byl úřadem co nejméně ‚obtěžován‘, proto Praha 2 postupně zpřístupnila jako první městská část v metropoli online formuláře v agendě místních poplatků.

AI na letišti a v knihovně

  • Letiště Václava Havla spustilo digitální asistentku Aviation Assistant (AVA). Má pomoci cestujícím s orientací na letišti a posílá jim notifikace o vybraném letu. Od března má fungovat služba, která nabídne přepojení na operátora, pokud jim AVA nedokáže odpovědět. Operátor bude mít k dispozici historii chatu. AVA zatím funguje v aplikaci WhatsApp, na začátku února bude i v Messengeru.
  • Městská knihovna má virtuální knihovnice. Například AI asistentka Aia radí v samoobslužné knihovně v obchodním centru DBK a dokáže najít požadovaný

Ty umožňují vyřídit veškeré záležitosti bez nutnosti návštěvy úřadu. Kromě toho Praha 2 provozuje také vlastní interaktivní formulář pro vyřízení pronájmu/zápůjčky prostranství ve veřejné zeleni, záštit a povolení k vjezdu do parků,“ uvedl tajemník úřadu městské části Praha 2 Michal Kopecký.

„Funkcionalita Portálu Pražana byla rozšířena na další místní poplatky: z pobytu, ze vstupného, užívání veřejného prostranství, povolení úhrady platební povinnosti formou splátkového kalendáře, žádost o potvrzení bezdlužnosti,“ vypočítal Habáň z Prahy 3. Radnice také kompletně digitalizovala vyřizování dotací.

Některé radnice se snaží technologie zapojit do administrativy, aby úředníci nemuseli ztrácet čas rutinními činnostmi.

„Na úřadě využíváme různé nástroje AI, například se jedná o automatizované systémy pomáhající s přípravou rozhodnutí v oblasti dopravních přestupků, které významně urychlují a zjednodušují celou agendu,“ řekl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Virtuální moderátorka CNN Prima NEWS bude radit, jak pracovat s nástroji AI

Úředníci podle něj používají ke své práci nástroje Copilot v rámci licencí Office 365, což je v podstatě chatbot do pracovního prostředí, který vyhledává i v dokumentech uložených v počítači.

„Testujeme také voicebota pro potřeby vybraných pracovišť úřadu nebo využití generativní umělé inteligence v jednotlivých agendách,“ doplnil Vokuš.

Desátá městská část digitalizovala spisovou službu. „Pro občany rozšiřuje radnice Prahy 10 možnosti samoobslužných plateb a online služeb (například Portál Pražana a platební automaty),“ uvedl tamní mluvčí Ján Bruno Tropp.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026.

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2,2026

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026

vydáno 1. února 2026  16:15

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026

vydáno 1. února 2026  16:15

Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta Pavla. „Pokud vás bude milion, sejdeme se na Letné“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V centru metropole se dnes od 15 hodin koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádá spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti byla...

1. února 2026  15:09,  aktualizováno  16:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce

ilustrační snímek

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce. Tělo osmapadesátiletého muže ve značném stadiu rozkladu našli v domě v Osově na...

1. února 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

1. února 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.