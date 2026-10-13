Robotická chirurgie v příbramské nemocnici rozšířila možnosti léčby endometriózy. Gynekologickým onemocněním, které se projevuje například velmi bolestivou menstruací, trpí podle odhadů desetina žen v Česku. Moderní technologie umožňuje chirurgům velmi přesnou práci i v anatomicky složitých oblastech malé pánve. Příbramská nemocnice má od září robotický operační systém, který rozšiřuje možnosti miniinvazivní léčby také v gynekologii. Zároveň získala certifikaci EuroEndoCert, která potvrzuje splnění evropských standardů v péči o pacientky s tímto onemocněním, řekl ČTK mluvčí nemocnice Martin Janota.
Endometrióza se může projevovat výrazně bolestivou menstruací, chronickou pánevní bolestí, bolestí při pohlavním styku nebo obtížemi s otěhotněním. U pokročilejších forem mohou ložiska zasahovat také do střeva, močového měchýře či močovodů. Právě u složitějších případů může hrát významnou roli moderní robotická chirurgie.
"U hluboké a anatomicky složité endometriózy operujeme často v těsné blízkosti močovodů, střeva, močového měchýře, cév nebo nervových struktur. Robotický systém nám poskytuje detailní trojrozměrný obraz a velmi přesné, plně pohyblivé nástroje. Díky tomu můžeme pracovat velmi jemně i v úzkém prostoru malé pánve a snažit se maximálně šetřit zdravé tkáně a funkci postižených orgánů," uvedl vedoucí lékař centra endometriózy Richard Sabol z gynekologicko-porodnického oddělení.
Robot neoperuje samostatně, nástroje ovládá chirurg. "Robotická chirurgie pro nás není náhradou kvalitní laparoskopie, ale dalším moderním nástrojem pro vybrané komplexnější případy. Základem je vždy individuální posouzení pacientky a volba takového postupu, který pro ni bude nejvhodnější," dodal Sabol.
Ne každá žena s endometriózou však potřebuje operaci. Možnosti léčby zahrnují také hormonální terapii, fyzioterapii pánevního dna a další postupy zaměřené na zvládání bolesti. Rozhodování o léčbě zohledňuje intenzitu obtíží, rozsah onemocnění, věk pacientky i její plány týkající se těhotenství.
U pokročilejších forem onemocnění je důležitá spolupráce různých odborností. Podle konkrétního nálezu se na plánování léčby mohou podílet kromě gynekologů také chirurgové, urologové a radiologové. Součástí péče může být rovněž spolupráce s odborníky na reprodukční medicínu, léčbu bolesti nebo fyzioterapii.
Endometriózní ambulance příbramské nemocnice je určena ženám s již diagnostikovaným onemocněním i pacientkám, u kterých je na endometriózu teprve podezření. Obracet se na ni mohou ženy z celého regionu i mimo něj.
Certifikace, kterou příbramská nemocnice získala, potvrzuje komplexní přístup k endometrióze. Pracoviště muselo doložit mimo jiné odbornou kvalifikaci týmu, zkušenosti s léčbou pacientek, standardizované diagnostické a léčebné postupy, mezioborovou spolupráci a návaznost na další odbornosti. Součástí certifikace byl také audit zdravotnické dokumentace, organizace péče a fungování multidisciplinárního týmu.