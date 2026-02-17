Lidé chtějí karlínské robotické kurýry ochraňovat, zbytečně alarmují strážníky

Jana Sobíšková
  13:12aktualizováno  13:12
Tři robotičtí kurýři společnosti Foodora, kteří od začátku prosince rozvážejí objednávky jídla zákazníkům v Praze 8, se v provozu zatím osvědčili. Navíc jsou miláčky kolemjdoucích. Lidé si na jejich přítomnost už zvykli, stále však mají tendenci je ochraňovat. Někdy přitom navíc zbytečně alarmují strážníky.

Na vozítka, i když na dálku, dohlíží dispečer. Roboti jsou plně autonomní a dovedou si poradit v každé dopravní situaci. Překonávají hlavní silnice i cyklostezku, a to už cestou „do práce“ z Libně do Karlína. „Vždy je vidím jet ráno pryč a odpoledne zpátky do centrály Foodory v ulici Smrčkova,“ sdělil pro iDNES.cz Václav Strnad, který v Praze 8 bydlí.

Po ránu a k večeru absolvují vozítka trasu dlouhou 2,4 kilometru, která jim trvá asi 40 minut. Je tou nejdelší, kterou musí denně zdolat, jídlo totiž rozvážejí do vzdálenosti dvou kilometrů od fast foodu.

„Někdy se jen tak zastaví“

Přestože tito moderní pomocníci mají kola, oficiálně jsou to chodci. Z depa ve Smrčkově 2485/4 překonávají po přechodech jak čtyřproudé Rohanské nábřeží, tak Sokolovskou, a část cesty „drandí“ také po cyklostezce v ulici Za Karlínským přístavem.

Když na cestě stojí, lidé o ně mají obavy. „Když se bez jasného důvodu zastaví, může se zdát, že nevědí, kudy dál, nebo že se dokonce porouchala, ale nakonec se zase rozjedou a normálně pokračují dál,“ popisuje redakcí oslovený pozorovatel, který je podle svých slov autonomními vozítky fascinován.

I podle prosincového zjištění iDNES.cz mívá vozítko pauzy v jízdě, a to například při změně povrchu chodníku nebo přejezdu na vyšší dlažbu, to postojí až 15 sekund.

Robotovi v patách. Zákazník byl zvědavý, jak mu nová atrakce doručí oběd

Že by ale vozítko nedojelo s objednávkou do cíle, se prý nestává, jak redakci potvrdila také obsluha fast foodu, kde robůtci konkurují živým kurýrům. I podle servírky někdy chvíli trvá, než se tito růžoví roboti vydají na cestu. „Jako by se rozmýšleli,“ zasmála se mladá žena zpoza pultu.

Minulé úterý se zřejmě takto jedno z vozítek rozmýšlelo na cyklostezce na Rohanském ostrově a kolemjdoucí se o něj bál, proto vytočil tísňovou linku 156.

Hlídka nic nenašla

„Před půlnocí přijalo Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 8 oznámení o údajně rozbitém vozítku s nápisem Foodora na cyklostezce. Na společnost oznamovatel údajně nenalezl číslo a slíbil, že počká na místě do příjezdu hlídky. Nicméně hlídka na místě nikoho a nic nenašla, oznamovatel nezvedal telefon,“ komentovala mluvčí pražských strážníků Jiřina Ernestová.

Upozornila, že na stránkách Foodory je uvedeno, že vozítka kontroluje jejich operátor pomocí GPS. „Podobná oznámení a výjezdy, kdy nikoho na místě strážníci nezastihnou, městskou policii zatěžují, hlídka mohla chybět jinde,“ podotkla.

„Večer 3. února probíhal provoz autonomních robotů standardně a nezaznamenali jsme žádné technické komplikace. Během večera nebyla hlášena žádná porucha a všichni roboti se vrátili v pořádku. Krátké zastavení může být součástí běžné bezpečnostní reakce na okolní situaci, nejde však o technickou závadu. Po jejím vyhodnocení robot pokračuje v jízdě. Všichni roboti dorazili v noci 3. února do cíle samostatně, nepoškození a bez jakéhokoli vnějšího zásahu,“ sdělil šéf logistiky české Foodory Richard Dirbák.

Dodal, že pohyb robotů po cyklostezkách a chodnících v Praze 8 je schválen oficiálním memorandem o spolupráci s radnicí. „Roboti se pohybují rychlostí lidské chůze, tedy mezi 3 až 6 km/h, chovají se spíše jako chodci než jako vozidla. Jejich provoz je maximálně bezpečný díky kamerám a pokročilým senzorům. Pokud robot vyhodnotí, že se v jeho dráze nachází cyklista nebo chodec, plynule uhne nebo zcela zastaví,“ řekl Dirbák

