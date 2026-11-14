Policie odvolala pátrání po sedmnáctiletém chlapci z Mělníka, který dnes nepřijel domů z Prahy. Chlapec se v pořádku vrátil do místa bydliště. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Pavel Truxa.
"Odvolali jsme pátrání po pohřešovaném mladíkovi, ten se vrátil v pořádku do místa bydliště. Všem děkujeme za pomoc a sdílení pátrací relace," uvedl Truxa.
Chlapec měl z pátku na sobotu přespat u kamaráda v Praze a v sobotu se vrátit domů do Mělníka. Rodině se ale neozval a jeho mobilní telefon byl nedostupný. Policisté proto vyhlásili pátrání z obavy o jeho zdraví a život.