V Kladně v noci na dnešek hořel rodinný dům, hasiči zachránili dva lidi. V budově je hledaly tři průzkumné skupiny. Zachránění se nadýchali kouře. Požár je zlikvidovaný, jeho příčinu zjišťuje vyšetřovatel. Škoda bude zřejmě několik milionů korun, řekli ČTK mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková a mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Hasiči k požáru vyjížděli před 4:00. "Do objektu vstoupily tři průzkumné skupiny na vyhledávání osob. Z hořícího objektu jsme zachránili dvě osoby a předali jsme je do péče záchranné služby," uvedl Bakalář. Podle Novákové záchranná služba převezla dva lidi, kteří se lehce nadýchali kouře, do kladenské nemocnice.
Po 4:00 hasiči dostali požár pod kontrolu. Následovalo vyklízení věcí zasažených požárem a dohašování. Likvidaci požáru velitel vyhlásil zhruba po třech hodinách.