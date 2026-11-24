Ve Zdibech u Prahy dnes ráno u rodinného domu pes pokousal dítě, je těžce zraněné. Vrtulník jej přepravil do pražské nemocnice v Motole. Těžce zraněná je i matka, která se dítěti snažila pomoci. Rotvajlera policisté zastřelili, řekly ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková a policejní mluvčí Michaela Richterová.
Policisté k neštěstí vyjeli v 08:00 po oznámení o útoku psa na dítě na pozemku u rodinného domu. Záchranáři se postarali o jednoho nezletilého, s těžkými poraněními jej přepravili letecky do motolské nemocnice. Dospělou pacientku převezli s těžkým poraněním také do motolské nemocnice sanitkou. "Případ si přebírají kriminalisté," doplnila Richterová. Podle ní šlo o rotvajlera, který patří mezi bojová plemena.
Bližší okolnosti útoku psa policisté vyšetřují. Zda mohlo jít o trestný čin, zatím není jasné.