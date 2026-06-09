Rozhlédla se a popadla peněženku s 30 tisíci. Policie hledá ženu z videa

„Neznámá žena jela na začátku května po eskalátorech v obchodním domě ve Veletržní ulici v Praze 7, kdy si všimla, že na koši na tříděný odpad leží odložená peněženka,“ informoval policejní mluvčí Richard Hrdina.
Žena se rozhlédla, pak k peněžence zamířila a schovala ji do kapsy. Podle policie pak z obchodního centra rychle odešla.
„Zapomnětlivý poškozený měl uvnitř občanský průkaz, platební karty, finanční hotovost a díky nepoctivé nálezkyni mu tak vznikla škoda za bezmála třicet tisíc korun,“ dodal mluvčí.
Protože se ženu zatím nepovedlo vypátrat, prosí policisté o pomoc veřejnost a doufají, že by ji někdo na kvalitních kamerových záznamech mohl poznat.
Pokud má o ženě někdo informace, které by vedly k jejímu nalezení, stačí zavolat linku 158.
Nepoctivé nálezkyni hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin zatajení věci až jeden rok za mřížemi.