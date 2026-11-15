A aby mohli za nějaký čas opět vystoupat na její cimbuří ve výšce dvanácti metrů, je třeba zrestaurovat rovněž 56 schodů, které je na vrchol stavby dovedou.
Jenže. K opravě této části památky by bylo ideální použít původní materiál, neboli složením atypické cihly, které se kdysi vyráběly v poberounských cementárnách. S jejich sháněním může pomoci veřejnost.
Známou vyhlídku, která je navíc první rozhlednou postavenou Klubem českých turistů, muselo město nechat uzavřít kvůli havarijnímu stavu v září roku 2022. Nejhůř na tom bylo vnitřní schodiště, plechové stříšky, ale také samotné cimbuří.
O dva roky později nechala berounská radnice provést detailní zaměření stavby a odborný stavebně technický průzkum. K tomu oslovila specialisty, kteří jsou schopní historický unikát opravit.
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Loni pak došlo na hlasování. Obyvatelé města s medvědem ve znaku dostali na výběr různé varianty. Od stavby zcela nové rozhledny v sousedství přes různé možnosti jejího navýšení až po šetrnou opravu. „Většina hlasujících Berouňáků se v anketě přiklonila k šetrné rekonstrukci stávající historické stavby,“ konstatovala mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.
Vedení Berouna nakonec pro rekonstrukci rozhledny Děd vybralo společnost Lanostav – obnova památek. Už proto, že firma v minulosti ve městě pracovala na obnově původních hradeb a rovněž Pražské brány na Husově náměstí.
V první fázi musí stavbaři vyřešit právě zmiňované vřetenové schodiště. „Zda půjde o celkovou repasi, nebo bude nutné vyrobit schodiště nové, ukáže až jeho následné rozebrání. V současnosti nelze přesně určit, v jakém stavu se nachází středová nosná část konstrukce,“ vysvětlil berounský místostarosta Michal Mišina (ANO).
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Každopádně je na obnovu třeba sehnat struskocementové cihly, které v místě před desítkami let vyráběli. V samotném Berouně je dříve využívali ke stavbě mnoha domů. Z cihel, po kterých je nyní kvůli opravě rozhledny sháňka, je postavená například základní škola na berounském Wagnerově náměstí.
„Prosíme obyvatele města Berouna i přilehlého okolí, kteří mají tyto historické struskocementové cihly k dispozici a byli by ochotni je pro městský projekt poskytnout, aby se nám ozvali. Pro opravu jich bude potřeba opravdu velké množství,“ stojí ve výzvě, kterou město zveřejnilo třeba na sociálních sítích.
Kdo specifické cihly vlastní a je svolný je nabídnout, může se ozvat na e–mail podnety@muberoun.cz. Do předmětu zprávy je třeba napsat: Rozhledna Děd.
Za vyhlídkami po celém kraji
Podobných historizujících staveb až romantického vzezření, jako je vyhlídková věž na Dědu, je v kraji vícero. Ještě o více než šest desetiletí starší je například takzvaný gloriet v zámeckém parku v Průhonicích. Kamennou stavbu, z níž je pěkný výhled na zelené plochy a rybníky, tam postavili v roce 1830.
Rozhledna na Dědu
● Z popudu berounského okrašlovacího spolku a Klubu českých turistů ji postavili v roce 1893. Cihlová stavba měří 12 metrů.
Od konce 20. let minulého století se pak mohou kochat pohledem do krajiny návštěvníci Neveklova na Benešovsku. Tamní rozhledna je známá jako Neštěnická hora a architektonicky už je více poplatná době vzniku. Ke stavbě v nadmořské výšce 534 metrů byl použitý beton.
Naopak silný odkaz na minulost nabízí stavba na bájné hoře Velký Blaník. Bezmála 30 metrů vysoká věž je převážně dřevěná a má tvar husitské hlásky. V roce 1941 ji nechal podobně jako rozhlednu na Dědu u Berouna postavit Klub Českých turistů na místě původní otevřené vyhlídkové věže.
Popularita rozhleden přetrvala z dob začátků cílených výletů do přírody na konci 19. století do současnosti. Dokladem je řada novodobých staveb, které lze navštívit po celém kraji. Nad Orlickou přehradou se tak od roku 2017 tyčí rozhledna Milada, u Zruče nad Sázavou zase vyhlídková věž Babka, postavená o pouhé dva roky dříve.