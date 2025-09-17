Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:22
Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory Marie Cicvárek k tomu sdělila, že společnost na přípravě robota pracuje, termín nasazení zatím nesdělila.
V pražském Karlíně začnou jezdit autonomní vozítka firmy Foodora, která budou rozvážet jídlo. (17. září 2025)

„Jsme teprve na začátku jednání s některými obcemi, se kterými společně zjišťujeme, jak by nové technologie mohly přispět k rozvoji moderního a udržitelného městského prostředí,“ uvedla Cicvárek.

Dodala, že podobně firma postupuje i v dalších zemích, kde působí, například ve Švédsku či Norsku. „Na rozvoji robota se intenzivně pracuje,“ sdělila.

Doručování prostřednictvím autonomních vozíků do budoucna nevylučuje konkurenční Wolt. „Různé formy automatizace a inovativních doručovacích řešení průběžně testujeme v různých zemích, především tam, kde je tomu nejlépe přizpůsobená legislativa a prostředí,“ řekl mluvčí Tomáš Kubík. „Konkrétní plán na plné nasazení autonomních vozítek v Praze v tuto chvíli nemáme. Počítáme ale s tím, že pokud k němu dojde, bude se jednat o doplněk k práci kurýrů,“ dodal.

Supermarkety ovládli roboti. Zatím jen uklízejí, i tak jsou pro zákazníky atrakcí

Z pohledu zákona jsou roboti podle mluvčího Prahy 8 Martina Šalka vedeni jako chodci, takže nepotřebují žádné zvláštní povolení. Firma se přesto před zahájením testovacího provozu obrátila na komisi rady městské části s žádostí o projednání a doporučení záměru, které obdržela.

„Vozítka už jezdí úspěšně v řadě velkých měst po celém světě. Senzory a kamery rozpoznají lidi, kola, kočárky, invalidní vozíky. Robot se chová ohleduplně,“ uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09).

Pokud robot narazí na nejasnou situaci, ihned podle informací městské části kontaktuje vzdáleného operátora. Využívat bude jen předem určené přechody a chodníky. Vozíky na elektrický pohon budou podle Šalka jezdit v průměru rychlostí tři až čtyři kilometry za hodinu, maximální rychlost mají osm kilometrů v hodině.

Vybaveny jsou 12 kamerami, ultrazvukovými senzory a radarem, který zajišťuje přehled v celém okolí robota. Při kontaktu s chodci, psy či auty zastaví nebo zpomalí. Jsou schopné překonat obrubníky a menší schody.

