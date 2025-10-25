Rozšíření Pražského okruhu za 1,3 miliardy. Vznikne nový most přes Počernický rybník

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:12aktualizováno  14:12
Státní Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na stavbu na síti X. Jiří Veselý z oddělení komunikace ŘSD řekl, že původní most čeká demolice a postaví se nový.
Most již vzniká také přes Říčanský potok.

Most již vzniká také přes Říčanský potok. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pracovat se bude na úseku dlouhém 585 metrů vždy na polovině mostu a přes druhou polovinu budou moci řidiči úsek objíždět. Upozornil na to v sobotu server Zdopravy.cz.

Stavba nového mostu v šestipruhovém uspořádání s přídatnými pruhy na stávajícím úseku Pražského okruhu má podle Mátla navazovat na nový úsek okruhu od Běchovic po dálnici D1. Stavba tohoto úseku oficiálně začala loni v prosinci, řidičům se má otevřít v roce 2027.

Zájemci o stavbu mostu přes Počernický rybník se mohou hlásit do 29. prosince.

„Jedná se o kompletní demolici stávajícího mostu a výstavbu nové nosné konstrukce. Harmonogram uvažuje s délkou výstavby mostu 15 měsíců s tím, že ŘSD z důvodu důležitosti stavby umožní její provádění i v zimním období,“ řekl Jiří Veselý z ŘSD.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Městské Lesní koupaliště v Liberci bude dál provozovat spolek, chce ho rozvíjet

Městské Lesní koupaliště v Liberci bude nadále provozovat stejnojmenný spolek, za jehož vznikem stojí architekti z kanceláře Mjölk. V rozvoji areálu v malebné...

25. října 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Ve světelské věznici už lékařské vyšetření na dálku absolvovalo 85 žen

Už 85 žen z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku podstoupilo vyšetření lékařem na dálku, sdělila ČTK mluvčí věznice Lada Příbrská. Takzvanou...

25. října 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

