Pracovat se bude na úseku dlouhém 585 metrů vždy na polovině mostu a přes druhou polovinu budou moci řidiči úsek objíždět. Upozornil na to v sobotu server Zdopravy.cz.
Stavba nového mostu v šestipruhovém uspořádání s přídatnými pruhy na stávajícím úseku Pražského okruhu má podle Mátla navazovat na nový úsek okruhu od Běchovic po dálnici D1. Stavba tohoto úseku oficiálně začala loni v prosinci, řidičům se má otevřít v roce 2027.
Zájemci o stavbu mostu přes Počernický rybník se mohou hlásit do 29. prosince.
„Jedná se o kompletní demolici stávajícího mostu a výstavbu nové nosné konstrukce. Harmonogram uvažuje s délkou výstavby mostu 15 měsíců s tím, že ŘSD z důvodu důležitosti stavby umožní její provádění i v zimním období,“ řekl Jiří Veselý z ŘSD.