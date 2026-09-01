V Praze na Větrníku našli při výkopech ruční granát. Okolní ulice jsou uzavřené

„Po 16. hodině jsme přijali oznámení na linku 158, že při výkopových pracích v ulici Na Větrníku byl nalezen pravděpodobně ruční granát. Provoz v ulici Na Větrníku a v ulici Radimova byl zcela uzavřen,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.
Kolem 18. hodiny pyrotechnik s týmem ruční granát odvezli na bezpečné místo, kde dojde k odstřelu munice, potvrdila policie.
Na místě byly i složky integrovaného záchranného systému.
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