Operační důstojník přijal ve středu večer od strážníků oznámení, že v ulici Mezivrší v Praze 4 vyhrožuje z okna neznámý muž v kukle, že někoho zastřelí.
Na místo dorazily všechny dostupné policejní jednotky i s vyjednavačem a zásahovou jednotkou. Po příchodu ke dveřím zmíněného bytu se uvnitř ozývaly hlasy dvou mužů.
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Agresor se poté, co zjistil, že se na chodbě nacházejí policisté, v bytě zabarikádoval. Druhý muž chtěl z bytu během vyjednávání několikrát odejít. Útočník mu v tom ale aktivně bránil a udělal si z něj tak svého rukojmího.
„Vzhledem k tomu, že několikahodinové vyjednávání nikam nevedlo, se na místo dostavili i policisté z Útvaru rychlého nasazení, kteří proti muži v bytě kolem druhé hodiny ranní zakročili a provedli za pomoci zásahových výbušek násilný vstup do bytu,“ uvedl mluvčí policie Richard Hrdina.
Pětadvacetiletého agresivního muže policisté pomocí donucovacích prostředků zadrželi, jeho rukojmí byl naštěstí v pořádku.
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Zadrženého vzhledem k jeho psychickému stavu eskortovali přímo do psychiatrické nemocnice. Během cesty se zadržený začal sebepoškozovat, a policisté ho tak museli za použití dalších donucovacích prostředků opět uklidnit.
Při prohlídce bytu kriminalisté nalezli několik zbraní kategorie D, jednalo se převážně o plynové pistole.
Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu omezování osobní svobody. Za to mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.