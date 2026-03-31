V Příbrami se zkomplikovala rekonstrukce historického chodníku kolem kostela svatého Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Radnice se domnívala, že celý chodník je ve vlastnictví města a začala ho opravovat. Nakonec se však ukázalo, že vnitřní prstenec chodníku patří farnosti. Město tak opravilo jen svoji část, do cizího majetku investovat nemůže. Společně s farností nyní hledá způsob, jak rekonstrukci chodníku dokončit, řekl dnes novinářům starosta Jan Konvalinka (za ANO).
"Vycházeli jsme z našich historických podkladů, z pasportizace. Domnívali jsme se, že chodník je ve vlastnictví města. Nikoliv pozemek, ale samotný povrch chodníku. Takže jsme zahájili kroky k tomu, aby se opravil, protože je v nedobrém stavu. Je nerovný a celkově nebezpečný pro chodce," uvedl starosta.
Po zahájení prací se ukázalo, že část chodníku blíž ke kostelu patří farnosti. Stavební firma tak opravila jen vnější část, která je v majetku města i na jeho pozemku, za což jí město zaplatí 400.000 korun. Původně měla být zakázka dražší, radní kvůli problémům s vlastnictvím omezili rozsah díla. Farnost podle radnice nemá dost peněz na opravu. Město s ní nyní jedná a hledá i s pomocí právníků způsob, jak zbytek chodníku opravit.
Podobný problém v minulosti radnice řešila při opravě hřbitovní zdi na březohorském hřbitově. Tehdy si podle Konvalinky město vzalo majetek farnosti do výpůjčky a díky tomu do něj mohlo investovat.
Náměstí J. A. Alise čeká v budoucnu rozsáhlá rekonstrukce. Chodník ale byl podle radnice už v tak špatném stavu, že jeho opravu nešlo oddalovat. V roce 2022 se u kostela svatého Vojtěcha propadla dlažba, půda a dlažební kostky se sesuly do starého důlního díla. Nikdo nebyl zraněn, na místě ani neparkovalo žádné auto. Prohlubeň bylo nutné zasypat, překrýt betonovou deskou a předláždit.
Radnice v minulosti uspořádala anketu mezi lidmi, která měla napovědět, jakým směrem se má rekonstrukce náměstí ubírat. Podle vedení města převážil názor, že náměstí má být přirozeným centrem, kde se lidé z Březových Hor budou setkávat a kde se budou cítit bezpečně. První práce na obnově náměstí by mohly začít v roce 2027 a 2028. Nutné bude ještě také přeložení sítí.
Jan Antonín Alis, po němž je náměstí pojmenováno, byl hormistr, huťmistr, horní správce a báňský rada ze starého příbramského měšťanského rodu Alisů.