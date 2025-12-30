Řemesla dál strádají. Mzdy v Praze nejvíc stoupají ředitelům a specialistům

Jan Bohata
  12:12aktualizováno  12:12
Bohatší Vánoce i oslavy konce roku si letos mohou užít Pražané. Alespoň to plyne z aktuálních analýz vývoje průměrné hrubé mzdy zaměstnanců, vypracované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za 3. čtvrtletí letošního roku. Reálný růst platů v metropoli statistici evidují již sedmé čtvrtletí v řadě. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve třetím kvartálu překročila 61 tisíc korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Takřka o osm procent vzrostla v porovnání s 3. čtvrtletím roku 2024 mzda nominálně. Reálně, po započtení inflace, je to přes pět procent. Průměr Česka pražské platy přesahují přibližně o čtvrtinu.

„Regionální rozložení nejnižších a nejvyšších mezd je v čase stejné. Ve 3. čtvrtletí 2025 byla kromě Prahy nejvyšší průměrná hrubá mzda ve Středočeském kraji, jehož mzdová úroveň je Prahou významně ovlivněna,“ uvedla Jana Podhorská z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.

Průměrné mzdy v hlavním městě v jednotlivých zaměstnáních vždy převyšují ostatní kraje. Jedinou výjimku představují výplaty pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, ty jsou totiž v metropoli nižší než činí průměr v ČR. V Praze jsou výrazně lépe než v ostatních regionech zaplaceni řídící pracovníci, specialisté a také odborní techničtí pracovníci

Časy a nároky se mění

Trendy na pracovním trhu se ale vyvíjejí. Ke konci roku je to znát i v jednom z nejžádanějších a nejlépe placených oborů – IT. „Již neplatí, že každému ‚ajťákovi‘ zaměstnavatel utrhne ruce. Složitější situaci mají dnes zejména junioři. Zkušený vývojář s pomocí nástrojů AI totiž zastane práci, na kterou bylo dříve třeba několik lidí,“ vysvětlila Jitka Kouba, marketingová ředitelka společnosti Grafton Recruitment.

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Stále se však jedná o jednu z nejlépe honorovaných branží. Nejvyšší mzda podle průzkumu připadá na pozici ředitele IT. V Praze dosahuje horní hranice jeho mzdy přibližně 250 tisíc korun. Spodní hranice mzdového rozpětí pak v žádném z krajů neklesá pod 100 tisíc. V těsném závěsu je manažer IT bezpečnosti, který v metropoli vydělá až 200 tisíc korun, s podobnou mzdovou úrovní může počítat i manažer softwarového vývoje.

„Po prudkém růstu mezd IT specialistů v letech 2018–2022 došlo již před dvěma lety ke stagnaci, která trvá dodnes. Mzdy v oboru ovšem stále zůstávají nadprůměrné, z 91 sledovaných pozic alespoň v některém z 12 regionů ČR dosáhne 77 na šestimístnou mzdu,“ uvedla Jitka Kouba.

V oboru hraje důležitou roli flexibilita a možnost práce z domova, stejně jako zajímavost projektů a možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Kandidáti běžně odmítají povinnou docházku do kanceláře byť jen třikrát týdně.

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

V tabulce nejlépe honorovaných profesí v Praze se poměrně vysoko, na čtvrtém místě, umístil obor řemeslníci a opraváři. Poptávka po kvalifikovaných řemeslnících je obrovská. Největší nedostatek převládá u kvalitních zedníků, klempířů, pokrývačů, instalatérů a topenářů. Zároveň však atraktivita této branže není nejvyšší, ačkoliv mzdy se pohybují okolo 40 tisíc korun.

Navíc řemeslníci se zpravidla zatím nemusejí obávat nástupu AI a chytrých technologií. „Zájem uchazečů o nabízené pozice však klesá. Meziročně počet reakcí na jednu pozici klesl v průměru o 7 procent. Na místo reaguje nyní v průměru jen šest lidí,“ říká Michal Španěl z portálu JenPráce.cz

Praha optimismem šetří

Spíše nadějně to podle odborníků vypadá se situací na trhu práce na začátku nového roku. Vstup do roku 2026 podle expertů bude charakterizovat kombinace pokračujícího mírného ekonomického růstu, lehce vyšší nezaměstnanosti a přetrvávajícího nedostatku lidí s potřebným profilem.

Za perníčkové řemeslo získala tři zlaté medaile. O tajné recepty se teď dělí s lidmi

„Firmy budou spíše přeskupovat kapacity než snižovat počet zaměstnanců a tlak na nábor, rekvalifikace i pracovní migrace dál zesílí,“ vysvětlila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka společnosti ManpowerGroup ČR.

V 11 sektorech experti očekávají nábor zaměstnanců. Nejsilnějším z nich jsou finance a pojišťovnictví. Následují odborné, vědecké a technické činnosti a technologie a IT služby. Nejméně optimistickými odvětvími jsou informační a komunikační služby a také energetika.

Nejlépe naladěni jsou zaměstnavatelé ve středních podnicích. Trochu paradoxně ze tří tuzemských regionů, co se týče vyhlídek na příští rok, je na posledním místě v tabulce optimismu Praha. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu na Moravě, druhé jsou Čechy.

