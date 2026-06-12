Sadská na Nymbursku dokončila hlavní část obnovy barokní kaple

Sadská na Nymbursku dokončila hlavní část prací na obnově barokní kaple Panny Marie Bolestné, která byla v havarijním stavu. Po ošetření vnitřního vybavení ji chce město využívat pro pořádání koncertů, výstav či svatebních obřadů. Práce vyšly téměř na devět milionů korun, zhruba polovinu nákladů pokryje dotace od Středočeského kraje a evropských fondů. Lidem se kaple otevře na konci srpna při posvícení, řekl ČTK starosta Sadské Milan Dokoupil (Společně pro Sadskou).
Součástí prací bylo hlavně statické zajištění budovy, oprava střechy, nový krov a rekonstrukce fasád. Oproti původnímu rozpočtu se práce o 2,5 milionu korun prodražily, po zahájení rekonstrukce se ukázalo, že objekt je ve výrazně horším stavu, než se počítalo. "Krov byl silně poškozen, do střechy teklo, ve zdech byly velké praskliny, takže když se začal krov rozebírat, zdi se začaly hroutit, muselo se to rychle zachránit, pospojovat táhly a vyplnit praskliny," řekl Dokoupil. Záchrana tak podle něj přišla na poslední chvíli.
V plánu je podle něj ještě ošetření vnitřního vybavení, lavic a oltáře, které jsou napadené červotočem. V kapli má být umístěn i originál barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1749, která byla na náměstí, na původním místě bude usazena kopie.
Kaple byla postavená v letech 1775 až 1779 podle plánů barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Město získalo chátrající kapli před několika lety za symbolickou jednu korunu od církve, která na údržbu významné památky neměla peníze.