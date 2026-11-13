Sadská na Nymbursku koupila za 15,5 milionu korun budovu s kinosálem v Tylově ulici. Sál by chtěla přeměnit na multifunkční prostor pro divadelní představení, filmové projekce i plesy. Koupí chtělo město mimo jiné zachovat zázemí pro místní divadelní spolky. Zadní část objektu s kinosálem je v havarijním stavu a potřebuje opravy. ČTK to řekl starosta Milan Dokoupil (Společně pro Sadskou).
"Místní divadelní spolky na nás apelovaly, abychom budovu koupili a zachovali jejich činnost. Panovala obava, že pokud ji získá soukromý vlastník, mohl by ji zbourat," řekl Dokoupil. Město mělo dosud kinosál pronajatý od soukromé majitelky, která se rozhodla nemovitost prodat. Nákup podle starosty podpořili zastupitelé napříč politickými uskupeními.
Objekt v Tylově ulici tvoří přední budova s byty a bývalou hospodou a zadní přístavba s kinosálem. Město by chtělo kompletně zrekonstruovat obě části objektu a propojit je. V přední části by mohla vzniknout divadelní kavárna. Uvažuje také o změně současného uspořádání sálu se šikmým hledištěm. "To znamená, že by tam byl sál, který by mohl fungovat jako taneční sál, divadelní sál i kinosál, všechno v jednom," uvedl starosta. Sadské podle něj chybí prostor, kde by se mohly konat například plesy. Radnice teprve hledá architekta, který by se projektu ujal. Rozsah a postup oprav chce město stanovit na základě podrobné technické prohlídky objektu.
Současný kinosál má rozlohu 438 metrů čtverečních a kapacitu 230 míst. Využívají ho divadelní spolky Klicpera a Vánek, koná se zde také krajská přehlídka amatérských divadel Klicperovy divadelní dny. Historie místního ochotnického divadla podle města sahá do roku 1815. Filmy se v kině promítají pouze příležitostně. Kino nemá digitální promítačku, a nemůže proto běžně uvádět filmy ze současné digitální distribuce. Místní nadšenec ale zprovoznil historické promítačky, na nichž se promítají snímky z klasických filmových pásů.
Součástí zakoupené nemovitosti jsou také tři pronajímané byty o celkové ploše přibližně 300 metrů čtverečních a nebytový prostor o rozloze 120 metrů čtverečních. Příjmy z nájemného mají pomoci s úhradou provozních nákladů a údržby budovy. Většinu kupní ceny město pokrylo z prodeje nepotřebných městských pozemků.
Budova původně sloužila jako hostinec s tanečním sálem, později v ní vzniklo kino. Po restituci přešla do soukromého vlastnictví.