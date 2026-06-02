Samice rysa ostrovida z Šumavy se zabydluje v Brdech

Samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život, se zabydluje v Brdech. Ochránci přírody ji tam vypustili předminulý týden, a díky telemetrickému obojku sledují její pohyb. Samice pobývá v oblasti, kterou tato zvířata ze šumavské populace navštěvují, ale doposud ji trvale neobývala. Pokud se usadí a najde si partnera, mohla by být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. ČTK o tom informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na projektu se kromě agentury podílí Správa Národního parku Šumava a společnost AP Lesnická.
Navzdory vhodným podmínkám byli v Brdech v posledních letech zaznamenáváni jen migrující rysí samci ze Šumavy. Kvůli chybějícím samicím se tam toto zvíře zatím nerozmnožovalo.
Osiřelé rysí mládě bylo nalezeno loni na podzim v západní části národního parku Šumava. Nejprve pobývalo v záchranné stanici v Klášterci u Vimperka a poté ve specializovaném zařízení v areálu zvířecích výběhů Neuschönau v národním parku Bavorský les. Hlavním cílem bylo, aby si mladá rysice nezvykla na přítomnost člověka. Od loňského listopadu byla v izolovaném výběhu, kde téměř nepřišla do kontaktu s lidmi. Zachovala si tak přirozené instinkty lovce a plachost, aby se mohla vrátit do volné přírody.
Ochranáři zvíře převáželi ve speciálním přepravním boxu, který zapůjčila Zoo Ohrada. Součástí týmu byl také veterinář, který dohlížel i na vypuštění rysice. Telemetrický obojek vysílá data o pohybu. Umožňuje sledovat pohyb zvířete v terénu, úspěšnost lovu a to, jak si na nové prostředí zvyká.
Nyní se samice rysa zdržuje v širším okruhu od místa vypuštění. V posledních týdnech před jejím navrácením do přírody byl v oblasti jiný rys opakovaně pozorován. Podle Šůlové by mohlo jít o rysího samce Ondřeje, který se loni na jaře dostal přirozenou migrací ze Šumavy do Brd a zatím není žádný důkaz o tom, že by se vrátil zpět na Šumavu.
Rys ostrovid je silně ohroženým druhem, který v ČR stabilně obývá pouze Šumavu, Český les, Novohradské hory a na východě Beskydy. Na česko-bavorsko-rakouském pomezí žije do 140 jedinců.