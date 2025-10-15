Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve Vršovicích. Je aktuálně největší, slouží tady denně šest posádek.
Areál se třemi budovami někdejší školky Na Míčánkách je aktuálně největší výjezdovou základnou Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP).

Ve dne tu slouží šest posádek, v noci čtyři, v polovičním počtu v obou směnách jsou tu posádky zdravotnické dopravní služby (ZDS) pro výjezdy k nejméně závažným událostem.

„V běžném provozu se posílí obhospodaření přilehlých čtvrtí, jako jsou Michle, Nusle, ale i Praha 2, v případě potřeby odtud ale záchranáři dojedou kamkoliv, kde jich bude potřeba,“ přiblížil mluvčí pražské záchranky Karel Kirs s tím, že jde o strategické místo.

Praha koupila nové sanitky, sériové Volkswageny. Mají i posílenou klimatizaci

Vršovickou základnu, která je již 24. v metropoli, tvoří tři budovy, z nichž dvě jsou již kompletně v provozu.

Nový areál, kromě stání pro sanitky nebo skladu se zdravotnickým materiálem pro dozásobení vozů, skýtá výjezdovým posádkám plnohodnotné zázemí pro jejich dvanáctihodinové směny.

Ložnice, sprchy a šatny dělené na pánské a dámské, kuchyňky nebo prostorné obýváky. K dispozici mají zaměstnanci také terasy s příjemným výhledem nebo pingpongový stůl.

Kdykoliv se ovšem ozve pager za opaskem některé z posádek, je čas k výjezdu.

U pacienta za sedm minut

Operátor, který přijme tísňové volání na centrálním dispečinku v Korunní ulici, vyhodnotí naléhavost situace a rozhodne, jaký typ výjezdové skupiny za pacientem pošle.

„Jestli pojede vůz rychlé lékařské pomoci nebo tzv. rendez-vous systém (posádka a zvlášť také lékař, pozn. red.) nebo jestli jede samotná jako rychlá záchranná služba. V případě, že jde o nejméně naléhavý případ, jede ZDS,“ popsal Jiří Strašek, vedoucí záchranář oblasti III.

Sanitky se vzbouřily proti Válkovi a uspěly. Dobu však jezdily v rozporu se zákonem

Zvolenému týmu začne následně pískat pager a posádka ví, že má jít k autu. „Tam se napíchneme vysílačkou, potvrdíme výjezd, dispečer řekne: Pojďte mi tam a tam. My řekneme, že rozumíme a jedeme na tu adresu,“ vylíčil Strašek.

Dojezdový čas pražských záchranářů je v ideálním případě sedm minut, nejčastěji vyjíždějí k chronicky nemocným pacientům, kterým se náhle zhorší zdravotní stav.

Často jde o poradnu

„To znamená hypertenze, cévní mozkové příhody, zhoršení stavu při nějakém dlouhodobém onemocnění. K úrazům, dopravním nehodám a podobně jezdíme asi ve dvaceti až třiceti procentech případů,“ komentoval Martin Spurný, vedoucí provozu výjezdových skupin.

Často si volající přejí pouze radu. Podle Spurného je takových hovorů na linku 155 opravdu hodně.

„Dispečink přijímá kolem 700 hovorů denně a výjezdů je kolem 300 až 400. To znamená, že těch zbylých 300 hovorů jsou buď omyly, rady nebo další technické hovory,“ doplnil Spurný.

Výstavba nekončí

Ve třetí budově nové základny má do roka vzniknout ubytování pro mimopražské pracovníky.

„Cítíme, že pro mladé lidi je velmi složité ho v Praze sehnat a významnou část jejich příjmů pak odčerpá, když to musí řešit,“ konstatoval ředitel ZZS HMP Petr Kolouch.

Celková rekonstrukce vyjde na 8,2 milionu korun a financoval ji magistrát. Záchranná služba platila slaboproudé instalace a doplnění klimatizací v objektu v hodnotě 1,25 milionu korun.

Záchranáři chtějí ušetřit. Pro méně akutní pacienty by mohly jezdit jiné sanitky

Budování nových výjezdových základen však není u konce. Jak potvrdil ředitel ZZS HMP, je potřeba posílit Žižkov, kde probíhá výstavba bytových domů.

„Odtud z Vršovic je to přece jenom trošku dál, máme jedno stanoviště v Ryapsu a teď jdeme na důležitá jednání, že bychom ho zvětšili možná do rozměrů této základny, a tím bychom zase posílili dojezdovost tam. Zatímco tady v oblasti Prahy 10 zatím potřeba rozšiřovat nebude, protože tu žádná zástavba neběží a koncentrace obyvatelů zůstává stejná,“ prozradil Kolouch budoucí plány s tím, že do dvou let počítá se základnou na Suchdole, na Zbraslavi, v Kunraticích a v Modřanech.

