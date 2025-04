Čížek podle obžaloby brutálně napadl svého známého loni 1. září. Nejprve ho úderem srazil na zem, poté na něj klekl a téměř dvacetkrát ho udeřil rukou do hlavy. Ačkoli se poškozený již nehýbal, Čížek v útoku pokračoval, více než desetkrát mu na hlavu dupl a v jednom případě na ni skočil oběma nohama.

Do hlavy poškozeného dále kopal, jeho tělo si jednou odvlekl do pozice „příznivější pro vedení kopů“, popsal dále státní zástupce v obžalobě. Obžalovaný si také poškozeného vyfotil.

Podle žalobce musel být Čížek srozuměn s tím, že muže takovýmto útokem usmrtí. Útočníka policie zadržela o čtyři dny později, od té doby je ve vazbě.

Napadený muž byl čtyři měsíce ve vegetativním stavu, zemřel na počátku letošního roku v důsledku poranění mozku.

„Nerozumím tomu, co se stalo ten večer,“ řekl Čížek před soudem. V krátkém vyjádření uvedl, že se nejprve bavil a popíjel s kamarády. Pak muže, kterého později napadl, viděl se svou družkou. Prý to ale neřešil. Dál pil už sám, na to, jak na muže zaútočil, si podle svých slov nepamatuje. Na otázky soudu, státního zástupce ani svého obhájce odpovídat nechtěl.

Tři děti zemřelého po Čížkovi požadují po 1,5 milionu korun, rodiče pak každý 750 tisíc korun. Stejnou částku žádá i babička, se kterou podle jejího zástupce poškozený žil a staral se o ni.