Sbírka AniDefu na nový útulek místo Bouchalky pokračuje, spolek hledá pozemek

Sbírka spolku AniDef na nový útulek, který má nahradit soukromý útulek Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku prověřovaný veterináři i policií kvůli podezření na týrání, pokračuje. Spolek hledá v regionu vhodný pozemek. Vybráno je zatím přes 13 milionů z potřebných 32 milionů korun. Během letošního léta vedení spolku rozhodne, zda postaví nový útulek ve středních Čechách nebo rozšíří současný útulek v obci Žim na Teplicku, řekla dnes ČTK jednatelka útulku AniDef Kateřina Řežábková.
Do sbírky vyhlášené letos v březnu přispělo přes 23.000 dárců. "Hledáme nadále pozemek a oslovujeme firemní dárce," uvedla Řežábková. Podle ní nejsou dostatečné kapacity útulků v celé ČR a do útulku spolku přivážejí psy z různých částí ČR, ale ani zde už nemají dostatečnou kapacitu. Nový útulek, který by mohl vzniknout ve Středočeském kraji, by měl mít místa pro 30 koček a 60 psů. Peníze ze sbírky mají posloužit nejen na nákup vhodného pozemku, ale i na vybudování karantény, stavbu vnitřních i venkovních kotců, kočičích pokojů, zázemí pro drobná zvířata, vybavení ošetřovny a zajištění zázemí pro ošetřovatele i dobrovolníky. V případě, že by se rozšiřoval areál v obci Žim, jeho současná kapacita 35 psů by vzrostla zhruba na dvojnásobek.
Spolek hledá pozemek s plochou minimálně 5000 čtverečních metrů, který není v bezprostřední blízkosti obytné zástavby, ale zároveň na něm územní plán počítá se stavbou typu útulku. V opačném případě by úřední zajištění stavby mohlo trvat i několik let. Nejen kvůli dobrovolníkům by také pozemek měl mít dobrou dopravní dostupnost.
Útulek Bouchalka byl do letošního roku v regionu jediný, Kladno a desítky dalších obcí s ním měly smlouvu, ale značná část už ji ukončila.
Podle jednatelky určitě pomáhá při řešení nelegálních chovů (množíren) zvýšení trestní sazby, ale v praxi se setkává s tím, že úřady obcí s rozšířenou působností řeší případy odlišně a chybí jednotný postup. Spolek by také přivítal, aby legislativa umožnila nahlížení do centrálního registru přímo útulku, aby nemusel třeba večer nebo ve dnech volna zajišťovat veterináře. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové Centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři.
Péči o psy v útulku Bouchalka kritizoval mimo jiné spolek Unie práv zvířat a řada dalších ochránců zvířat i někteří dobrovolníci, kteří v něm působili. Krajská veterinární správa v březnu oznámila, že v útulku dosud nezjistila problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat, ale v prověřování dalších podnětů pokračuje. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už dříve ČTK řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat. O umístění zvířat do útulku rozhodují podle zákona obce.