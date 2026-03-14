Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích

Autor: mav
  13:02
Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby poškozeným přispěla i městská část ze svého rozpočtu.

Čižinský na svém Instagramu uveřejnil také snímky vyhořelých bytů. „Lepší vyhořet? Určitě ne. Takhle dopadly byty po požáru v Dobrovského ulici,“ napsal k fotografiím.

Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)
Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)
Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Zároveň se na lidi obrátil s výzvou. „Čtrnácti zasaženým lidem můžeme pomoci posláním financí na humanitní účet Prahy 7. V pondělí bychom rádi vybranou částku předali,“ uvedl s tím, že obyvatelé vyhořelých bytů nyní kupují nové postele, aby měli vůbec na čem spát. Zároveň však ale přišli třeba i o své počítače, které potřebují k práci.

„Číslo účtu Prahy 7 je 000123-2000870339/0800. Účet jej transparentní. Prosím, sdílejte. V pondělí navrhnu zastupitelstvu, aby pomohlo také,“ uvedl starosta.

OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru

Vyhořelý dům je nyní neobyvatelný a zůstává odpojen od energií. Zároveň jsou v něm poškozené rozvody. Škodu po požáru, který se podařilo uhasit přibližně po čtyřech hodinách, vyšetřovatelé předběžně odhadli na 20 milionů korun.

Většina obyvatel vyhořelého domu dostane po víkendu klíče od náhradních bytů. Radnice sedmé městské části byty nyní připravuje a vybavuje nábytkem. „O náhradní byt nakonec projevilo zájem jedenáct lidí – šest domácností,“ uvedl v pátek mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Jeden byt už byl předán. V hotelu zůstává ubytováno sedm lidí. Mohou v něm podle Vokuše být do doby, než převezmou náhradní byty. Radnice jim stanoví nájemné v režimu podporovaného bydlení. Podle mluvčího je pravděpodobné, že nájem nakonec za poškozené uhradí pojišťovny.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Jindřichohradecký zámek dnes zahájil sezonu, nabízí to nejlepší ze všech tras

ilustrační snímek

Jindřichohradecký zámek, který je třetím nejnavštěvovanějším na jihu Čech, se dnes otevřel návštěvníkům. Do hlavní sezony, která začne na jihočeských hradech a...

14. března 2026  11:33,  aktualizováno  11:33

SP v biatlonu Otepää 2026: Hornig jde do stíhačky z 9. místa, šanci mají i další Češi

Michal Krčmář dře ve sprintu v estonském Otepää

Čeští biatlonisté nastoupí dnes do stíhacího závodu Světového poháru v estonském Otepää ve velmi slibných pozicích. Nejlépe je na tom Vítězslav Hornig, který odstartuje z devátého místa, nedaleko za...

14. března 2026  13:11

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy i muže dnes čeká stíhačka

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se po olympiádě vrátili do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět...

14. března 2026  13:07

SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve hře o velký výsledek. Do stíhačky vyrazí ze 7. místa

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

České fanoušky dnes čeká ve stíhacím závodě Světového poháru v biatlonu další naděje na skvělý výsledek. Z výborné 7. pozice totiž odstartuje Tereza Voborníková, která ve sprintu potvrdila skvělou...

14. března 2026  13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích

Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)

Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby...

14. března 2026  13:02

Plzeň odhalí sochu ředitele dopravního podniku a průkopníka trolejbusů Mlynaříka

PlzeĹ odhalĂ­ sochu Ĺ™editele dopravnĂ­ho podniku a prĹŻkopnĂ­ka trolejbusĹŻ MlynaĹ™Ă­ka

Plzeň nechá vytvořit sochu Františka Mlynaříka, ředitele plzeňských Elektrických podniků z 30. a 40. let minulého století, který se zasloužil o zavedení...

14. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Rozvoj obcí stojí. Těžko shánějí projektanty, menší zakázky je nelákají

Velký rozvoj bydlení plánuje obec Lipí na Českobudějovicku. Developeři už teď...

Radnice v Kunštátě na Blanensku hodlala zavést veřejné osvětlení do jednoho z parků. Záměr, který na první pohled působí jako maličkost, však ztroskotal na tom, že se za pět let nepodařilo nalézt...

14. března 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zoo Hodonín má nový ptačí pár. Jeřáb královský v přírodě vymírá kvůli znečištění

Zoo Hodonín má nový pár jeřábů královských. (14. března 2026)

Zoo Hodonín pořídila nový druh ptáka, jeřába královského, který vyniká zlatou korunkou a červeným hrdelním lalokem. Roční nepříbuzný pár získala ze soukromého chovu v České republice. Vedení zahrady...

14. března 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

SP v biatlonu Otepää 2026: Čistá střelba a TOP 10. Voborníková uspěla ve sprintu v Otepää

Tereza Voborníková na střelbě vestoje při vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Tereza Voborníková potvrdila skvělou formu a ve sprintu Světového poháru v Otepää obsadila sedmé místo. Česká biatlonistka střílela bez chyby a počtvrté za sebou se dostala do elitní desítky. Na...

14. března 2026  12:22

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk. Provoz byl na tři hodiny přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují byl na více než tři hodiny přerušen. Obnoven byl v...

14. března 2026  9:32,  aktualizováno  12:12

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Historické zvony Broumovska mají katalog s fotkami a zvukovými nahrávkami

ilustrační snímek

Desítky historických zvonů na Broumovsku a okolí mají svůj katalog. Dokumentace obsahuje nejen fotografie, ale i zvukové nahrávky, které si lze prohlédnout a...

14. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Dálnice D5 je za Prahou uzavřená kvůli vyproštění havarovaného kamionu

Vyproštění havarovaného kamionu na D5 za Prahou (14. března 2026)

Dálnice D5 je na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň uzavřena kvůli vyproštění a odtahu havarovaného kamionu, kterému v pátek odpoledne praskla pneumatika a převrátil se na bok. Nehoda...

13. března 2026  17:22,  aktualizováno  14. 3. 11:37

