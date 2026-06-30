Sbor českých bratří v M. Boleslavi vystaví kostýmy ze slavných filmových pohádek

V bazilice Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi od pátku vystaví kostýmy a rekvizity ze slavných filmových pohádek, které vznikly ve filmovém studiu na Barrandově. Součástí doprovodného programu je i výstava fotografií filmového fotografa Miloše Schmiedbergera a filmových plakátů ze soukromé sbírky herce Stanislava Fišera. Akce potrvá do konce září, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková.
"Návštěvníci uvidí například legendární červánkové šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku, výtvarně propracované kostýmy z pohádky Princ a Večernice nebo výrazné grafické kostýmy ze Šíleně smutné princezny. Chybět nebudou ani kostýmy a rekvizity z pohádky S čerty nejsou žerty, jejichž postavy si pamatuje snad každý divák. Celou kolekci doplňují kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři," uvedly Ráchel Fojtů a Eva Vopěnková z fundusu Barrandov Studia. Výstava, která podle nich nabídne výběr toho nejzajímavějšího z barrandovských depozitářů, připomene například tvorbu Theodora Pištěka, Jarmily Konečné Ditrichové nebo Jana Skalického.
Akci pořádá městská společnost Kultura města Mladá Boleslav, ceník a další informace najdou návštěvníci na webu.