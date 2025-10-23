Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

  13:42
Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Ve čtvrtek to řekla ČTK poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru psychiatrie. Muž loni v nepříčetnosti zabil člověka a tři další napadl. Z léčebny unikl už zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z povolené vycházky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

O vazebním návrhu by mohl již ve čtvrtek odpoledne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8.

Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba

„Budu podávat návrh na vzetí do vazby poté, co ho paní znalkyně zhlédla. S největší pravděpodobností vazební řízení bude ještě dnes odpoledne,“ řekla ČTK ve čtvrtek státní zástupkyně Adámková.

Už ve středu uvedla, že pokud znalkyně usoudí, že muž je schopen rozpoznat realitu, bude s ním zahájeno trestní stíhání. Tím, že muž utekl z léčebny, se mohl dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se nemocnice

