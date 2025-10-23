Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

O vazebním návrhu by mohl již ve čtvrtek odpoledne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8.
|
Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba
„Budu podávat návrh na vzetí do vazby poté, co ho paní znalkyně zhlédla. S největší pravděpodobností vazební řízení bude ještě dnes odpoledne,“ řekla ČTK ve čtvrtek státní zástupkyně Adámková.
Už ve středu uvedla, že pokud znalkyně usoudí, že muž je schopen rozpoznat realitu, bude s ním zahájeno trestní stíhání. Tím, že muž utekl z léčebny, se mohl dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
|
Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se nemocnice