Konec elektrokoloběžek v Praze se blíží, parkování bicyklů dostane nová pravidla

Štěpánka Pavlína Borská
  14:02
Hlavní město ladí poslední detaily nových pravidel pro parkování sdílených kol a elektrokol. Od nového roku pražský magistrát vyhradil parkovací místa pouze jim, a tudíž elektrokoloběžky skončí.
Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Smlouvy jsou vzájemně odsouhlaseny a budou podepsány do 31. 12. 2025 s platností od 1. 1. 2026. Nová pravidla, odsouhlasená Radou hlavního města Prahy, obsahují zejména zákaz sdílených elektrokoloběžek a ostatních podobných vozidel, mimo klasických kol a elektrokol,“ uvedla mluvčí Technické správy služeb (TSK) Barbora Lišková. TSK magistrát pověřil, aby s provozovateli smlouvu uzavřela.

„Dále je novým prvkem oproti stávajícím podepsaným memorandům o spolupráci i možnost odstraňovat kola, která budou stát mimo vyhrazené prostory a budou tvořit překážku. Za takto nevhodně umístěná kola bude mít TSK na základě podepsané smlouvy možnost vymáhat i smluvní pokutu,“ dodala Lišková.

Nová pravidla nechtěla kvůli pokračujícím jednáním blíže komentovat. Pokud kola nebudou správně zaparkovaná nebo si ta odtažená firmy včas nevyzvednou, zaplatí provozovatelé desetitisíce.

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

„V nejzávažnějších případech porušování smlouva počítá s výší smluvních pokut v rozmezí od 50 tisíc do 100 tisíc korun. Všechny pokuty ve smlouvě budou mít odrazující charakter, aby se provozovatelům z podnikatelského hlediska nevyplatilo je akceptovat,“ uvádí dokument, který schválili radní.

Milion do městské kasy

Zároveň se Praha jako první v Česku rozhodla parkování sdílených kol zpoplatnit. V Hradci Králové sice provozovatelé platí, ale pouze za elektrokoloběžky. Jejich parkování je stojí tři koruny za metr čtvereční denně.

Za jedno kolo nebo elektrokolo uhradí firmy měsíčně 25 korun. Protože Pražané sdílejí celkem 2 750 kol a elektrokol a Lime v listopadu přidal dalších tisíc, za měsíc město za parkování utrží necelých 94 tisíc, za rok milion a 125 tisíc korun.

I mě jízda po chodníku štve, říká šéf firmy na sdílení kritizovaných koloběžek

Provozovatelé sdílených kol oceňují, že začnou platit jasná pravidla, a očekávají, že přibude více parkovacích míst pro bicykly.

„Jsme rádi, že bude konečně existovat jasná legislativa pro všechny poskytovatele. Ve smlouvě se ladí detaily, zatím ji tak nemohu hodnotit jako celek,“ okomentoval marketingový ředitel firmy Rekola Jan Střecha. „Zdražování není v plánu. Věříme, že rozšíření a jasný systém stanovišť pomůže službě jako celku, může tak i přilákat více uživatelů,“ dodal Střecha.

„Zpoplatnění míst pro parkování sdílených kol ze strany města chápeme. Zároveň vítáme, že se tím Praha zavazuje, že místa a správnou infrastrukturu vytvoří a bude i hlídat, protože v Praze absentuje širší síť cyklostojanů a míst pro sdílenou mobilitu,“ řekl provozní ředitel nextbike Tomáš Karpov. Společnost se podle něj zatím nerozhodla, zda bude kvůli zpoplatněnému parkování zdražovat.

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Podle ročenky TSK za rok 2024 se ve městě nachází 4 390 dvoumístných stojanů pro všechna kola. Za rok 2024 jich přibylo 23.

Lime nasadil tisíc elektrokol

Dva provozovatelé elektrokoloběžek reagují na jejich zákaz rozdílně. Lime vsadil na elektrokola a Bolt odchází.

Jízda po Praze
na elektrokoloběžce

● Magistrát koloběžky zrušil, protože na nich často jezdili opilí turisté.

● „Sdílené elektrokoloběžky fungují spíše jako turistická zábava, často podpořená alkoholem, a neplní tak dopravní funkci. Navíc zpravidla uživatelé nedodržují dopravní předpisy,“ řekl radní pro majetek a legislativu Adam Zábranský (Piráti).

● Bolt naopak tvrdí, že na elektrokoloběžkách jezdili ze 70 % Češi. „Sdílené koloběžky v Praze sloužily lidem, kteří tu skutečně žijí a pracují,“ tvrdí firma. Podle Lime jízdy místních tvořily 45 až 55 %.

„Rozmístili jsme tisícovku elektrokol. Testujeme, zda si je místní oblíbí tak jako koloběžky. Pokud se podaří s městem dohodnout na fungujících a efektivních pravidlech, do budoucna bychom chtěli Pražanům nabídnout přibližně stejný počet kol jako nyní koloběžek,“ řekl v listopadu Václav Petr, generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko.

„Pro nás je zásadní, aby parkovací body měly dostatečnou kapacitu a byly v docházkové vzdálenosti do 150 metrů – v tuto chvíli je to ve smlouvě nastaveno tak, že v nejvytíženějších částech města takto vzdálené parkovací body skutečně jsou, což je velký posun vpřed. Pokud se tohle podaří nastavit a dále rozšiřovat, věřím, že sdílená kola budou Pražanům ještě lépe sloužit ke každodennímu pohybu po městě a pomohou odlehčit i automobilové dopravě,“ doplnil Petr.

Sdílené elektrokoloběžky zůstanou. Hřib regulaci špatně připravil, tvrdí radní

Druhý provozovatel elektrokoloběžek Bolt odchází. Z metropole zmizí i jeho elektrokola, zůstávají jen taxíky a kurýři. „Jedná se o byznysové rozhodnutí založené na vyhodnocení celé řady relevantních faktorů,“ vyjádřil se za Bolt jeho PR manažer Jan Huk.

Kromě elektrokoloběžek končí od nového roku také bezplatné parkování elektroaut. Jejich majitelé budou mít nyní padesátiprocentní slevu na parkování v zónách placeného stání.









