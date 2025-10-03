Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Autor: kvel
  10:52
Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské ulici způsoboval bodnořezná poranění na krku a horních končetinách. Přes jejich zásah a okamžitou pomoc muž zemřel.

„Po 8. hodině ráno jsme vyjížděli na čerpací benzinovou stanici na Plzeňské ulici, kde měl podle oznámení ve vozidle sedět muž a sebepoškozovat se,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
Pražští policisté zasahovali v ulici Plzeňská v Praze. Muž, který se sebepoškozoval přímo v autě na benzínové pumpě, svým zraněním podlehl. (3. října 2025)
18 fotografií

„Po příjezdu policistů na místo tento muž v sebepoškozování v zamčeném osobním autě pokračoval a za použití donucovacích prostředků byl policisty z vozidla vytažen,“ popsal Daněk.

Policisté muži poskytli první pomoc, která však nebyla úspěšná, a muž na místě svým zraněním podlehl. Pomoct mu již nedokázali ani zdravotničtí záchranáři.

„Do péče jsme okolo půl deváté ráno převzali zhruba čtyřicetiletého muže, který si způsobil bodnořezná zranění v oblasti krku a horních končetin. Zahájili jsme kardiopulmonární resuscitaci, souběžně jsme zajistili životní vstup a podání léčiv. Vzhledem k vlivu poranění krku byly dýchací cesty zajištěny pomocí koniotomie. Bohužel i přes veškerou péči lékař následně konstatoval smrt,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. 

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

U nové knihovny v Turnově postaví hřiště pro děti, osvěží ho protékající potok

Nové hřiště nebo třeba zázemí letního kina. Turnovští zastupitelé řeší úpravu okolí nové knihovny Antonína Marka ve Skálově ulici. „Kdybychom tam dnes šli ze strany od parku, tak je tam hřiště pro...

3. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Starobrno využívá špičkový systém monitoringu spotřeby energií Siemens

3. října 2025  10:42

Kdo volí v Praze? Prezident ani premiér to nejsou, Babiš jede do Ostravy

K volbám do Poslanecké sněmovny se chystají i kandidáti z jednotlivých uskupení, předsedové stran i další politické osobnosti. Kteří z nich odevzdají svůj hlas v Praze? Prezident Petr Pavel mezi nimi...

3. října 2025  10:40

Další expertiza. Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let

Už čtyři roky řeší soudy, zda bouračka osobního vozidla Bentley na Domažlicku byla fingovaná, nebo ne. Auto tehdy splácel leasingové společnosti fotbalista David Limberský, v té době ho ale měl...

3. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Zajímavé hudební souvislosti odhaluje nová výstava v chebském Retromuseu, která se věnuje Festivalu politické písně Sokolov. Ten byl v době hluboké totality významnou kulturní akcí, která na západ...

3. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tam bude volební místnost

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval...

3. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:29

Probíhá třetí etapa opravy třídy 17. listopadu v Karviné, za volantem buďte obezřetní

3. října 2025  10:20

Katalog Czech Strategic Technologies: třetí vydání slavnostně pokřtěno v Černínském paláci

3. října 2025  10:03

Konečně máme převozníka. Děčín rok hledal firmu pro přívoz v odlehlé čtvrti

Téměř rok trvalo, než se radnici v Děčíně podařilo zajistit nového provozovatele pro přívoz v městské části Dolní Žleb. Místní obyvatele i turisty by mohlo plavidlo poprvé svézt během října. Firma,...

3. října 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Výstava o pěstování květin v Keni visí na rekordních 136 místech republiky

3. října 2025  9:38

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu

Komu bude patřit potrubí a další vodohospodářský majetek za desítky milionů korun a kdo získá určující vliv na cenu vody, o tom spolu budou během voleb rozhodovat lidé v malé obci Heršpice na...

3. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:32,  aktualizováno  3.10 9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.