Komunální volby v Kutné Hoře vyhrála s velkým náskokem Naše Kutná Hora, tedy ODS s podporou nezávislých a TOP 09. Získala 43,25 procenta hlasů a 13 mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Lídr Lukáš Seifert označil výsledek za fenomenální. Předpokládá, že se vítězné sdružení postupně setká se všemi uskupeními v zastupitelstvu. Prostoru pro povolební jednání je hodně, řekl Seifert ČTK. Druhé ANO i třetí LIPISTAN mají po čtyř mandátech. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Hlasování se zúčastnilo 41,61 procenta voličů.
Čtvrtá Alternativa pro Vás má tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě Město po lidi. Šestá je SPD s jedním mandátem.
"Předpokládáme, že se postupně setkáme se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. V tomto ohledu kontakt už probíhá. Jsme připraveni jednat a chceme si vyslechnout zástupce všech subjektů," uvedl Seifert. Zda budou jednání už v neděli, si nebyl jistý. "Všichni máme rodiny, svůj čas. Myslím, že prostoru na jednání je hodně," podotkl. Míní, že Naše Kutná Hora je v takové pozici, že by se ostatní strany měly ozývat spíš jí.
Voliči podle Seiferta ocenili práci, kterou se svým týmem dělal čtyři roky na radnici. "Je to pro mě primárně ohromný závazek pro nadcházející roky, protože ta podpora je naprosto fenomenální," dodal Seifert.
V novém zastupitelstvu kromě něj usednou i jeho předchůdci v čele města Ivo Šanc (LIPISTAN) a Josef Viktora (ANO), který byl v dosavadním volebním období místostarostou. Po šestileté pauze se do komunální politiky vrací bývalý starosta Martin Starý, který se ucházel o hlasy voličů z třetího místa kandidátky Města pro lidi a osobnosti Kutné Hory. Její lídr Martin Suchánek a dvojka Jan Balham se naopak do zastupitelstva nedostali. Pokračovat v práci zastupitelky bude i někdejší dvojka na kandidátce ODS a TOP 09 před čtyřmi lety Kateřina Daczická, která přešla k hnutí Naše Česko a byla nyní lídryní sdružení Alternativa pro Vás.
Minulé volby v Kutné Hoře vyhrálo hnutí ANO, získalo 21,52 procenta hlasů a sedm mandátů v zastupitelstvu. Druzí občanští demokraté a TOP 09 získali 16,83 procenta a pět mandátů a třetí Piráti získali tři zastupitele. Čtvrté SPD volby vynesly dva mandáty. Dva zastupitele měly i další strany v pořadí, a to STAN A SNK, Alternativa pro Vás, KDU-ČSL a VIZE. Kutnohorská změna, Město PRO lidi a Soukromníci získali po jednom křesle. Voleb se tehdy zúčastnilo 40,72 procenta voličů.
Starostou se stal lídr kandidátky ODS a TOP 09 Seifert. Na koalici se dohodlo ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, v radě města zasedl i zástupce KDU-ČSL, byť lidovci nebyli součástí koalice.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Naše Kutná Hora 43,25 66.350 13
ANO 16,4 25.156 4
LIPISTAN 15,74 24.155 4
Alternativa pro Vás 10,35 15.873 3
Město po lidi 8,1 12.425 2
SPD 6,17 9460 1
Zdroj: www.volby.cz