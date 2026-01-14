Pokácený sloup, stržená trolej. Popelářský vůz zastavil tramvaje na Žižkově

„Nákladní vozidlo strhlo tramvajovou trolej, na místě jsou policisté z oddělení dopravních nehod. Provoz tramvají stojí v obou směrech, budou se odstraňovat následky této nehody. Částečně je omezen i provoz normální dopravy,“ popsala po 12. hodině pro iDNES.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Omezení se týkalo tramvajových linek 5, 9, 15 a 26. Dopravní podnik je vedl odklonem. Do úseku zavedl náhradní autobusovou dopravu linkou X26.
Podle informací na webu DPP se provoz obnovil krátce před 13:30.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz