Sen o velké výhře: Může něco znamenat?

Komerční sdělení
Představte si to: V noci se vám zdá o pohádkové výhře. Škoda se probudit. Až půjdete ráno kolem trafiky, vsadíte si, případně koupíte los? Nebo že by se vám vnitřní hlas snažil sdělit něco jiného? Pročetli jsme starobylé snáře i moderní výzkumy, abychom zjistili, co se ve vašem mozku stalo a co to znamená.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

8 lidí z 10 si alespoň někdy pamatuje, co se jim v noci zdálo. Sny často nedávají žádný smysl, na ty špatné chceme dokonce co nejrychleji zapomenout. Pak jsou ale sny, které bychom klidně snili každou noc. Anebo ještě lépe – přejeme si, aby se proměnily v realitu.

Právě takový je sen, ve kterém hrají hlavní roli třeba casino a velká trefa nebo výherní tiket se šťastnými čísly. Ten z paměti jen tak nezmizí a samozřejmě si přejeme, aby se vyplnil jako magické proroctví. Tušíme sice, že takhle sny nefungují. Jenže velká životní výhra? To přece něco znamenat musí! Tak pojďme nejdřív nakouknout do snáře.

Nejstarší snář vznikl před dvěma tisíci lety

Snář, tedy knihu vykládající sny, dost možná najdete na babiččině nočním stolku. Laciná brožovaná vydání u nás dřív vycházela ve statisícových nákladech. A víra v ně je hluboce zakořeněná. Mimochodem, první dochovaný snář sepsal řecký spisovatel Artemidóros z Efezu už ve 2. století našeho letopočtu.

Kdybyste hledali to správné online kasino, kde zkusit štěstí, zkuste to od Sazky. Nakonec, abyste mohli něco vyhrát, musíte nejdřív vsadit… A právě na adrese Odkaz vás čekají bonusy pro nové hráče, free spiny zdarma nebo happy hours.

Běžné snáře fungují jako encyklopedie. Najdete heslo odpovídající vašemu snu a u něj je napsané rozhřešení. Například slavné „ševce ve snu viděti, strašné neštěstí“. V době internetu existují i online snáře psané v moderní češtině. Kdo je píše a z čeho vychází, nevíme. Za užitečnost jejich výkladů proto neručíme.

Nebuďme ale zbytečně skeptičtí. Podle snářů symbolizuje sen o penězích obecně touhu po změně, uznání nebo větší svobodě. Pokud jste peníze ve snu dostali, je to dobré znamení. Pokud jste je ztratili, může to být varování. A když jste je ve snu vyhráli v loterii? To může být signál, že se vám blíží životní šance.

Co říká moderní věda

Ani neurovědci si nemyslí, že sny jsou jen vedlejší produkt spánku beze smyslu. Jsou to podle nich aktivní procesy, které pomáhají mozku třídit informace. Když se vám zdá o výhře, ať už té v kasinu, díky výhernímu losu nebo šťastně vsazeným (a následně vylosovaným) číslům, může to být způsob, jak si mozek „zkouší“ pozitivní scénář. Jako když si sportovec představuje vítězství. A čím živější sen, tím větší šance, že vás pozitivně ovlivní i po probuzení.

Pravdou je, že ve snech o výhře se přitom většinou neobjevují peníze jako takové. Spíš prožíváme to, co s nimi dál dělat – užívat si cestování, život bez stresu, svobodu. Zážitek ve spánku tak může být odrazem vaší vnitřní touhy něco změnit. A někdy i upozornění, že se cítíme ztracení nebo že nám něco důležitého chybí.

Podobný sen je proto možná nejlepší brát jako inspiraci a motivaci. Ne k tomu, abyste hned běželi do kasina, nebo vsadit šťastná čísla v nejbližší trafice, ale k tomu, abyste si dovolili snít i ve dne. A pro svoje štěstí začali něco dělat, protože štěstí přeje připraveným.

Ať už tedy věříte snářům, nebo vědě, jedno je jisté: Sny o výhře nejsou jen tak. Jsou to zprávy od vás pro vás.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

U nové knihovny v Turnově postaví hřiště pro děti, osvěží ho protékající potok

Nové hřiště nebo třeba zázemí letního kina. Turnovští zastupitelé řeší úpravu okolí nové knihovny Antonína Marka ve Skálově ulici. „Kdybychom tam dnes šli ze strany od parku, tak je tam hřiště pro...

3. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Starobrno využívá špičkový systém monitoringu spotřeby energií Siemens

3. října 2025  10:42

Kdo volí v Praze? Prezident ani premiér to nejsou, Babiš jede do Ostravy

K volbám do Poslanecké sněmovny se chystají i kandidáti z jednotlivých uskupení, předsedové stran i další politické osobnosti. Kteří z nich odevzdají svůj hlas v Praze? Prezident Petr Pavel mezi nimi...

3. října 2025  10:40

Další expertiza. Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let

Už čtyři roky řeší soudy, zda bouračka osobního vozidla Bentley na Domažlicku byla fingovaná, nebo ne. Auto tehdy splácel leasingové společnosti fotbalista David Limberský, v té době ho ale měl...

3. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Zajímavé hudební souvislosti odhaluje nová výstava v chebském Retromuseu, která se věnuje Festivalu politické písně Sokolov. Ten byl v době hluboké totality významnou kulturní akcí, která na západ...

3. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tam bude volební místnost

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval...

3. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:29

Probíhá třetí etapa opravy třídy 17. listopadu v Karviné, za volantem buďte obezřetní

3. října 2025  10:20

Katalog Czech Strategic Technologies: třetí vydání slavnostně pokřtěno v Černínském paláci

3. října 2025  10:03

Konečně máme převozníka. Děčín rok hledal firmu pro přívoz v odlehlé čtvrti

Téměř rok trvalo, než se radnici v Děčíně podařilo zajistit nového provozovatele pro přívoz v městské části Dolní Žleb. Místní obyvatele i turisty by mohlo plavidlo poprvé svézt během října. Firma,...

3. října 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Výstava o pěstování květin v Keni visí na rekordních 136 místech republiky

3. října 2025  9:38

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu

Komu bude patřit potrubí a další vodohospodářský majetek za desítky milionů korun a kdo získá určující vliv na cenu vody, o tom spolu budou během voleb rozhodovat lidé v malé obci Heršpice na...

3. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:32,  aktualizováno  3.10 9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.