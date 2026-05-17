Senátoři budou mandát obhajovat na Kladensku i Příbramsku, na Kolínsku ne

Současní senátoři, Adéla Sucharda Šípová z klubu Sen 21 a Piráti a Petr Štěpánek (za STAN), budou na podzim obhajovat mandát v kladenském a příbramském obvodu. V obvodu Kolín Pavel Kárník (za STAN) post obhajovat nebude. ČTK to zjistila u politických stran a hnutí ve Středočeském kraji. Volby do Senátu se letos na podzim konají ve třech středočeských obvodech. První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.
Sucharda Šípová bude obhajovat mandát v obvodu Kladno s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Senátorkou je od roku 2020, kdy kandidovala za Piráty. Za ODS bude na Kladensku kandidovat ředitel Střední pedagogické školy a Střední odborné školy Kladno a zastupitel Stochova Petr Paták (ODS). Podporuje jej i KDU-ČSL.
Tajemnice středočeské krajské organizace STAN Eva Maříková ČTK řekla, že za hnutí STAN by měl na Příbramsku obhajovat mandát dosavadní senátor Petr Štěpánek. Nominace na Kladensku podle Maříkové zatím není známá. ODS ještě kandidáta do Senátu na Příbramsku neoznámila. Podle informací ČTK dosud nejsou uzavřené dohody o případné podpoře mezi ostatními koaličními stranami.
V obvodu Kolín zatím oznámili kandidaturu do podzimních senátních voleb starosta Kolína a náměstek středočeské hejtmanky pro finance Michael Kašpar (STAN) a starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS). Kašpar bude vedle senátorského mandátu znovu usilovat také o pozici starosty. Pokud by uspěl, funkce krajského náměstka je připraven se vzdát, řekl už dříve Kašpar ČTK. Senátorem ve volebním obvodu Kolín je od roku 2020 Pavel Kárník (za STAN), mandát obhajovat nebude.