Senátorkou za Příbramsko chce být Luftová (Piráti), ODS podpoří Štěpánka (STAN)

V podzimních senátních volbách na Příbramsku se bude ucházet o hlasy voličů příbramská zastupitelka Simona Luftová (Piráti). Na facebooku uvedla, že dnes oficiálně podala kandidátku. Utká se mimo jiné s dosavadním senátorem Petrem Štěpánkem (STAN). Kandidovat by měli i příbramská radní Barbora Daňhová (ANO) a zastupitel za Šanci pro Příbram Vladimír Král. ODS podle předsedy strany Martina Kupky na Příbramsku vlastního kandidáta mít nebude a podpoří dosavadního senátora Štěpánka.
"Nechceme tříštit síly," řekl Kupka ČTK. Podobně se podle něj ODS zachová ve volebním obvodu Louny, kde za ni také nikdo kandidovat nebude a její podporu bude mít dosavadní senátor Ivo Trešl (za STAN) z Rakovníka.
Volby do Senátu se na podzim konají ve třech středočeských obvodech, také na Kolínsku a Kladensku. Na Kolínsku zatím oznámili kandidaturu starosta Kolína a hejtmančin náměstek pro finance Michael Kašpar (STAN) a starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS). Za ANO chce kandidovat bývalá poslankyně a krajská zastupitelka Andrea Brzobohatá a za Alianci pro budoucnost podnikatel Pavel Sehnal.
V kladenském senátním obvodu bude obhajovat mandát senátorka Adéla Sucharda Šípová zvolená za Piráty, tentokrát kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Za ODS bude kandidovat ředitel střední školy Petr Paták, za ANO ústavní právník Aleš Gerloch a za hnutí Přísaha jeho místopředseda Jaroslav Pelc.
První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.