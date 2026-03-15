Senioři nemají kde stárnout, míst v domovech je málo. Někteří čekají i roky

Juliana Hámová
  10:12aktualizováno  10:12
Obyvatelstvo Prahy stárne, navíc město neustále bobtná kvůli nové zástavbě. Míst, kde by se postarali o seniory, kteří už nemohou žít sami, ale dostatečně nepřibývá. Magistrát sice postupně navyšuje kapacity poskytovatelů sociálních služeb, ty ale nestačí. Nyní Praha provozuje 28 domovů s celkovou kapacitou 2 497 lůžek. Další domovy provozují městské části i soukromé subjekty, ale i na ty si žadatelé mohou počkat až několik měsíců.
ilustrační snímek | foto: ESG SeniorCARE

„Čekací doba se v Praze pohybuje průměrně okolo jednoho až dvou let. V naléhavých případech ale může být přijetí možné i během několika měsíců,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Domovy pro seniory v metropoli totiž evidují výrazně více žádostí, než kolik mají volných míst. Podle magistrátu se obsazenost jednotlivých zařízení průměrně pohybuje mezi 95 až 100 procenty.

„Ještě nejsem mrtvá.“ Semináře podporují seniory v chuti do kvalitního života

Situaci komplikuje demografický vývoj. Populace rychle stárne a počet seniorů bude v následujících desetiletích růst. „Česká populace stárne nejvíce ze všech zemí EU. Do roku 2050 by se počet seniorů měl ze současných 2,2 milionu zvýšit na 3,3 milionu,“ uvedl Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.

S rostoucím počtem starších lidí podle něj poroste také poptávka po specializovaných sociálních službách. Studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy upozorňuje, že na jedno lůžko by v Praze mělo v roce 2050 připadnout 26 seniorů.

Města pracují na změně

Problém s kapacitami v těchto službách řeší všechny kraje. „Podobně jako i v jiných krajích je kapacita lůžek nabízených prostřednictvím domovů pro seniory v Praze nedostatečná. Společně se Středočeským krajem je na tom ale ještě hůře než jiné kraje,“ popsal Koblížek.

Pracujících seniorů rychle přibývá. Ženou je životní náklady i touha být aktivní

Vedení města se snaží situaci zlepšit, v řadě případů se zatím jedná jen o projekty.

„Nastartovali jsme výstavbu nového Domova seniorů Palata, byla schválena rekonstrukce Domova seniorů Nová Slunečnice, dokončila se rekonstrukce domova pro seniory v Dobřichovicích a připravujeme další rozšíření kapacit, například nový domov v Dolních Počernicích a v Praze 6,“ popsala náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija (ODS).

Česká asociace pojišťoven počítá s tím, že v následujících letech vznikne v Česku asi dvacet nových domovů s kapacitou kolem 2,5 tisíce lůžek. První zařízení otevřeli loni v Chodové Plané u Mariánských Lázní, další otevře letos na konci léta nedaleko Prahy v Dolních Břežanech.

Rostoucí poptávku o místa potvrzují i městské části. „Stávající kapacita našich domovů pro seniory, celkem 70 lůžek, je nedostačující. Zájem občanů o tuto službu stále roste a v příštích letech to nebude lepší,“ řekla místostarostka Prahy 2 Lucie Pechová (ODS).

28

domovů pro seniory provozuje město. Kapacita ale nestačí.

Podle ní se počet obyvatel starších 75 let během příštích patnácti let v Praze 2 zdvojnásobí. Radnice proto připravuje nové centrum sociálních a zdravotních služeb s názvem Nový domov v Italské ulici, které otevře v roce 2027 a nabídne až 130 lůžek.

Nedostatek míst má dopad také na rodiny seniorů, které často péči přebírají samy. „Bez nové výstavby a vzniku nových kapacit bude zodpovědnost za péči stále více přenášena na rodiny,“ sdělil ředitel Centra dlouhodobé péče David Pospíšil. Podle průzkumu společnosti SC&C se v Česku o nesoběstačného člena rodiny plně stará každý pátý člověk, v průměru přibližně 37 hodin týdně.

Problém není jen s místem

Podle poskytovatelů služeb ale není problém pouze v počtu zařízení. Významnou roli hraje také nedostatek personálu a náročnost práce v sociálních službách.

V Česku se tvoří nová generace seniorů. Mají peníze i chuť do života, odhalil výzkum

„Zejména v Praze je konkurence na pracovním trhu velmi vysoká a náročná práce v sociálních službách je společensky i finančně spíše podhodnocená. To ve výsledku nutí poskytovatele řešit dlouhodobý personální nedostatek,“ doplnil Hofman.

To potvrzují i další poskytovatelé služeb. „Dalším velkým problémem je sehnat do těchto zařízení zaměstnance – pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníky i pomocný personál. Tito pracovníci stárnou a odcházejí do penze a nových je stále málo,“ upozorňuje Václav Váňa, vedoucí Domu sociálních služeb Na Neklance v Praze 5.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

V kůži Harrisona Forda na cestě k Michalu Dolejšovi do pražské kanalizace. Hurá do tajemné stoky

Pamětní tabulka Michalu Dolejšovi

Pravděpodobně jediná upomínková cedule na památku člověka, na kterou slunce nikdy nezasvítí. Narazíte na ni v labyrintu pražské kanalizační sítě, ale neprozradím, kde se nachází. Cesta k ní byla,...

Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního...

Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje...

Starosta malé vsi je člověk více profesí. Ale s traktorem popojet neumím

Růžena Balláková je starostkou už čtyři volební období (13. března 2026).

Už čtvrté volební období řídí Růžena Balláková Svatý Jan nad Malší. A sbírá za to i ocenění. Loňská Žena Českobudějovicka nyní získala bronz v mezinárodní soutěži Women Changing the World Awards...

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

Jeden z řidičů ze sobotní nehody na Třebíčsku měl pozitivní test na drogy

ilustrační snímek

Jeden z řidičů aut, která se v sobotu v podvečer střetla u Slaviček na Třebíčsku, měl pozitivní test na drogy. Nehoda se stala před 19:00, když dvacetiletý...

Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu

Kolotočář Helfer na Matějskou pouť v Praze jezdí přes 60 let a provozuje...

Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací policie byla zajištěná podle pravidel, udělalo se jí však nevolno, neudržela se a při pádu si poranila...

V Českých Budějovicích začne příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích začne po víkendu příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů, který je součástí frekventované Mánesovy třídy. Od pondělí proto bude mimo...

Ve Zlíně se poprvé uskuteční festival Noc práva, nabídne exkurze i přednášky

ilustrační snímek

Ve Zlíně bude ve středu 18. března poprvé festival Noc práva. Nabídne exkurze a simulovaná soudní jednání, přednášky, debaty, večerní panelovou diskusi i...

