Podezřelého sedmadvacetiletého cizince policisté zadrželi v pondělí, když havaroval s vozem, který patřil oběti. Vůz rozpoznal kolem projíždějící syn seniorky, který následně s hlídkou vyrazil do jejího bydliště. Policisté na místě zjistili, že žena zemřela násilnou smrtí.
Tělo se našlo v takzvaném mobilheimu, tedy v malém domě, který lze přepravovat. Podle informací agentury Aktu.cz byla oběť zastlaná v posteli a měla kabel kolem krku. Tyto okolnosti policie doposud nepotvrdila.
Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem
„V případě, že by soud uznal vinu muže za vraždu 78leté ženy, může být ohrožen trestem až na dvacet let odnětí svobody, nebo trestem výjimečným,“ uvedla mluvčí s tím, že kriminalisté nadále pokračují ve vyšetřování.
Obviněného stíhají kromě vraždy také za neoprávněné užití cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku.
