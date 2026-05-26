Tak jsme čapli zlodějíčka. Lidé z Šestajovic sami zadrželi muže, co se vloupal do domu

Autor: meli
  12:22
Mimořádný zásah si připsali obyvatelé Šestajovic ve Středočeském kraji. Povedlo se jim zadržet zloděje, který se vloupal do rodinného domu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákrok se vydařil bez napadení, pachatel byl následně předán policii, řekl redakci iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.

Ke konfrontaci došlo v ranních hodinách. „Pachatel byl na místě vyrušen majitelem rodinného domu,“ uvedl Truxa s tím, že se pokusil z místa činu utéct. Majiteli se ho přesto podařilo zadržet, a to bez jakéhokoliv fyzického napadení.

K zákroku dopomohla i skupinka místních obyvatel, která s ním setrvala do příjezdu policie. Místní se svým skutkem pochlubili i na Facebooku.
„Pokud se někomu něco dnes v noci ztratilo z domu, tak ať se ozve. Zloděje jsme chytili,“ doprovodili místní svůj „úlovek“ textem.

Slíbí, že už to neudělá?

„Strážníci si podezřelého převzali a jsou s ním nyní prováděny úkony trestního řízení pro přečin porušování domovní svobody,“ dodal mluvčí.

Zásah se setkal s pozitivním ohlasem. „Dobrá práce!“, „Jste super,“ vychvalovali uživatelé autora příspěvku. „Včera jsme úspěšně hledali srnčata, dnes zloděje,“ přidala se další reakce.

Pachatel se však setkal s mnohem hrubší odezvou.

„Měli jste mu dát vařečkou na holou a mlátit dokud neslíbí, že už to neudělá,“ komentuje jedna z uživatelek. „Snad se policie vyřádila,“ doplňuje další komentář.

„Ještě bych ho svlékla do naha a pleskala klackem po nohách a rukách a tam dole, než přijedou policajti,“ navrhla zlodějovo potrestání další diskutérka.

